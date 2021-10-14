طريقة التسجيل في الدعم الريفي للعاطلين والمحتاجين وشروط التسجيل في الدعم الريفي

طريقة التسجيل في الدعم الريفي للعاطلين وشروط الحصول علي الدعم نقدمه لكم عبر موقعنا ثقفني، حيث قامت وزارة البيئة السعودية بوضع مجموعة من الشروط والضوابط اللازم تواجدها من اجل حصول الشخص العاطل عن العمل للدعم، كما حددت الوزارة بعض الفئات التي يمكن حصولها علي الدعم وهما العاطلين والنساء ربات البيوت والأسر العملة في المهن اليدوية.

التسجيل في الدعم الريفي للعاطلين 1443

يعتبر برنامج الريف من أكبر البرامج المخصصة لدعم العديد من الفئات في المملكة العربية السعودية، فقد قامت وزارة البيئة بوضع حدود ومعايير من اجل التسجيل والطريقة السليمة للتسجيل لكي يتم الاستفادة من ذلك الدعم، حيث أوضحت الوزارة كافة التفاصيل عبر منصة ريف.

يرغب العديد من الأشخاص التي تتواجد لديهم الشروط بالتسجيل في الدعم الريفي للعاطلين، وذلك لن لبرنامج العديد من الهداف والتطورات التي تأتي بالفائدة الكبري للملكة والمواطن المستفيد من الدعم، كما يساعد البرنامج الشخاص المزارعين وأصحاب المهن اليدوية والنشطة المختلفة، فقد أوضحت وزارة البيئة الهدف من إنشاء البرنامج هو العمل علي تحسين القطاع الريفي وزيادة الإنتاج الزراعي وتعد طريقة التسجيل في الدعم الريفي للعاطلين كالأتي:

الدخول الي البوابة الالكترونية لبرنامج الريف.

اضغط علي انشاء حساب.

تسجيل كافة البيانات الشخصية كالإسم رباعياً، رقم الهوية، رقم الهاتف، تاريخ الميلاد.

تسجيل كلمة مرور، ثم ادخال رمز التحقق.

اضغط علي أيقونة التسجيل بعد التأكد من أن البيانات سليمة.

ادخل الرمز الذي وصلك علي الهاتف الجوال.

هكذا تم التسجيل بنجاح.

شروط التسجيل في الدعم الريفي للعاطلين

أن لا يقل عمر الراغب في التسجيل عن 21 عاماً.

يلزم امتلاك حساب بنكي مُسجلاً باسم المتقدم.

لابد للمتقدم من مزاولة مهنة الزراعة ولا يتوقف عنه في الفترة التي سيحصل فيها علي الدعم.

يجب من تقديم كافة الوثائق والأوراق التي تثبت تواجد الشروط.

شروط التسجيل في الدعم الريفي لربات البيوت

يلزم ان تكون المرأة المتقدمة للحصول علي الدعم مواطنة سعودية. لابد من ان يكون لديها حساب بنكي. يجب ان تكون ممارسة لمهنة الزراعة. تقديم الملفات التي تثبت استحقاقها للدعم الريفي.

مزايا التسجيل في الدعم الريفي للعاطلين والأسر المنتجة 2021