برنامج ريف | طريقة التسجيل في الدعم الريفي وكيفية الاستعلام عن إيداع الدعم المالي للمقبولين

تعرف على طريقة التسجيل في دعم ريف بشكل صحيح، وفرت وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية، للعاملين في القطاع الزراعي إمكانية الاستفادة من دعم مالي تقدمه لهم الوزارة، بشرط أن يكون المتقدم يمتهن أحد المهن الزراعية في قطاع الزراعة بالإضافة إلى عدد من الشروط التي أعلنت عنها الوزارة، وقد أطلقت منصة الريف لكي يتمكن المواطنين السعوديين والأسر المنتجة الذين تنطبق فيهم الشروط المعلنة من التسجيل بشكل إلكتروني والاستفادة من الدعم المقدم، لذلك يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية التسجيل في منصة الريف، كما يرغب العديد من الذين قد تم قبول طلباتهم في معرفة كيفية الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية، ونستعرض لكم كافة التفاصيل في هذا المقال.

طريقة التسجيل في دعم ريف

تعد طريقة التسجيل في دعم الريف طريقة سهلة ولا تحتاج للكثير من الخطوات، يجب أن يتوفر لديك هاتف محمول أو جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت لكي تستطيع التسجيل في منصة الدعم الريفي الحكومي، ويسعى العديد من العاملين في القطاع الزراعي أو لديهم مهن زراعية إلى التسجيل في المنصة من أجل الحصول على الدعم النقدي الذي يسهل عملية تنمية مشاريعهم، وقد وجبه التنويه إلى أنه من الضروري قراءة شروط الحصول على دعم الريف للعاطلين عن العمل والأسر المنتجة وربات البيوت بشكل دقيق حتى يتم قبول طلبك.

كيفية التسجيل في دعم الريف للأسر المنتجة

في بداية الأمر تقوم بالإنتقال إلى زيارة رابط منصة ريف على شبكة الإنترنت. بعد ذلك تقوم بالضغط على عبارة طلب الدعم. الآن ستظهر لك خانات فارغة قم بكتابة كافة المعلومات المطلوبة منك في الأمكان المحددة لها. بعد ادخال كافة البيانات تقوم بالضغط على ايقونة تسجيل. سيطلب منك الآن ادخال رقم حسابك البنكي يجب عليك ادخال ويجب أن يكون نشطا. الآن اختر أحد برامج الدعم الثلاثة التي توفرها المنصة. قم بكتابة رمز التحقق للتأكيد على أنك الشخص المتقدم. الخطوة الأخيرة الضغط على كلمة حفظ.

استعلام عن دعم ريف برقم الهوية

بعد تقديم طلبات الحصول على دعم الريف، تتم مراجعة الطلب المقدم خلال 60 يوما من تاريخ التقديم، وبعد أن يتم قبول الطلبات المستوفية للشروط من أجل ايداع الدعم في حسابات المقبولين، تبدأ عملية صرف المبالغ النقدية في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين، وقد حدد برنامج دعم الريف موعد ايدأع الدعم حيث يكون في مطلع كل شهر ميلادي ولغاية العاشر من نفس الشهر، وفي حالة حدوث تأخير في الصرف فيكون بسبب تأخر عمليات التنفيذ من بنك لآخر، ونتعرف معكم في السطور التالية على خطوات الاستعلام عن دعم الريف برقم الهوية.