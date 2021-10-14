نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية ربط تذاكر فعاليات موسم الرياض بتطبيق توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أكثر الأشياء بحثًا هو كيفية ربط تذاكر فعاليات موسم الرياض بتطبيق توكلنا المقرر إقامته في العاصمة الرياض بداية من 20 أكتوبر الجاري، حيث يعتبر موسم الرياض من أكبر المهرجانات المقامة في المملكة والهدف منه هو تشجيع السياحة الداخلية والخارجية للمملكة، سوف يقام في 14 منطقة في الرياض ويضم 7400 فاعلية على رأسها بوليفارد الرياض وملاهي ونترلاند الشتوية، ومهرجان الألعاب الإلكترونية وغيرها الكثير.

كيفية ربط تذاكر فعاليات موسم الرياض بتطبيق توكلنا

قد أعلنت الجهة المنظمة لموسم الرياض عن منع الدخول إلا بعد ربط التذكرة بتطبيق توكلنا وعدم الدخول لأي فاعلية إلا عند ربط التذكرة بالتطبيق لضمان سلامة الجميع وذلك بالخطوات الآتية:

بعد شراء التذكرة من موقع موسم الرياض.

النقر على ذر المتابعة لعملية الربط مع تطبيق توكلنا .

ثم النقر على مشاهدة التذكرة ثم استعراض التذكرة في توكلنا وفتحها من التطبيق عند الدخول لأي فاعلية من فاعليات موسم الرياض.

فاعليات موسم الرياض 2021

يقام في شهر أكتوبر عدد من الفاعليات لعل أبرزها مهرجان الألعاب الإلكترونية، والمصارعة الحرة، و انطلاق بوليفارد، وانطلاق واجهة الرياض، وانطلاق المربع وونتروندرلاند:

رابط حجز مهرجان Rush موسم الرياض 2021

من ضمن الفاعليات المميزة للشباب مهرجان الألعاب الإلكترونية Rush الذي سوف ينطلق الجمعة 22 أكتوبر ويستمر حتى الثلاثاء 26 أكتوبر في تمام الساعة 4 مساءً وتبدأ أسعار التذاكر من فئة 100 ريال لليوم الواحد و400 ريال ل5 أيام ويمكن حجز التذكرة على النحو الآتي:

الدخول لموقع موسم الرياض واختيار الفاعلية.

ثم النقر على احجز الآن وسجل دخول إلى موقع موسم الرياض ثم اختر فئة التذكرة وعدد التذاكر.

ثم الدفع الإلكتروني ثم المتابعة وربط التذكرة بتطبيق توكلنا.

العمر المسموح له بدخول الفاعلية 6 سنوات فيما أعلى.

حجز تذكرة مصارعة موسم الرياض 2021

من الفاعليات الجديدة بموسم الرياض عروض المصارعة الحرة تبدأ التذاكر من فئة 50 ريال وتختلف أسعار مصارعة موسم الرياض حتى تصل لـ 2800 ريال، ويمكن الحجز بالخطوات الآتية: