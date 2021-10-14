نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتراطات تقسيط منتج آهل بدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية والمعروف باسم بنك التسليف والادخار السعودي عن منتج ائتماني ومالي جديد تحت مسمي منتج آهل، ومنتج آهل يقدم أقساط شهرية ميسرة لمدة تصل إلي 60 شهراً في حدود الستون ألف ريال للقرض ، ويخضع القرض لعدة اشتراطات تقسيط منتج آهل بدون كفيل وضمانات لابد من توافرها لدي مقدم الطلب، ويتيح بنك التنمية الاجتماعية إمكانية التقدم للحصول علي القرض عن طريق موقعه الإلكتروني، ويمكن لمقدم الطلب تحديد مدة سداد الأقساط الشهرية بحيث لا تتجاوز الخمسة أعوام، ومن الجدير بالذكر أن أقساط منتج آهل لا تخضع لأي نسب فائدة وتتماشي مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يخضع طلب القرض لاشتراط وجود ضامن أو كفيل غارم للحصول علي القرض وهي الميزة الأكبر لهذا النوع عن غيره من القروض المتوفرة.

اشتراطات تقسيط منتج آهل بدون كفيل

يفرض بنك التنمية الاجتماعية بعض شروط الحصول على قرض منتج آهل بدون فوائد وبلا كفيل غارم وهي كالآتي:

عدم حصول صاحب الطلب علي قروض تمويلية من جهة أخري في نفس التوقيت.

توافر دخل شهري مثبت لدي مقدم الطلب لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.

أن يتراوح سن مقدم الطلب بين 18 و 55 للعاملين ولا يتجاوز سن الـ 70 للمتقاعدين.

لا يشترط تقديم كفيل عند الطلب إلا لغير موظفي الحكومة.

أن يكون مقدم الطلب مواطن سعودي.

ويمكن تقسيط القرض لمدة ستون شهر بدون كفيل وبدون فوائد لدى بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

امتيازات قرض منتج آهل بدون كفيل وبدون فوائد

بالرغم من اشتراطات الحصول على قرض منتج آهل بدون فوائد وبلا كفيل إلا أن له العديد من المميزات مثل:

عدم وجود أي فوائد علي مبلغ القرض ويتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.

عدم الاحتياج لكفيل غارم إن كان صاحب الطلب موظفاً حكومياً.

إمكانية تقسيط المبلغ حتي ستون شهراً.

إتاحة التقديم للمتقاعدين حتي سن السبعين عاماً.

إتاحة التقديم لكافة المواطنين من الجنسية السعودية والذي ينطبق عليهم الشروط العمرية ويوفرون الأوراق الثبوتية التي تم سردها سابقاً.

وهذه الامتيازات تختلف عن بعض اشتراطات وامتيازات الهيئات المالية التي تقدم قروض في المملكة العربية السعودية مثل قروض بنك الراجحي وقروض بنك سامبا والتي تخضع لاشتراطات مختلفة أحيانا وتكون محدودة لدي بعض المواطنين ولا تعطي الامتياز لأصحاب الوظائف الحكومية كما هو موجود من منتج آهل لدي بنك التسليف السعودي.

التمويل الشخصي للسعوديين والمقيمين من بنك الرياض

يقدم بنك الرياض مجموعة من عروض التمويل الشخصي لتخدم جميع فئات المجتمع السعودي من مواطنين ومقيمين من العاملين بكافة القطاعات الخاصة والعام منها بإتباع التعليمات والخطوات كالآتي :

برامج التمويل الشخصي للسعوديين ومن ضمنها :



تمويل موظفي القطاع الحكومي.

التمويل الشخصي لموظفي القطاع العسكري.

برنامج التمويل لموظفي الشركات الكبرى.

التمويلات الشخصية لموظفي القطاع الخاص.

برامج تمويل موظفي الجهات غير المدرجة.

برامج التمويل الشخصي للمقيمين ومن ضمنها :