نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رواتب الموظفين وأجورهم في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة راتب الوافدين العاملين في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية على أن يرتفع متوسط الأجر الشهري للعمالة الوافدة يتقاضونه بنسبة تصل إلى 7.8% إلى 4.579 ألف ريال سعودي مخصص في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 4.245 ألف ريال سعودي في عام 2019م حيث أن قد بلغ الزيادة إلى 8.05% للذكور العاملين، ولذلك تم الإعلان على أن متوسط راتبهم الشهري قد بلغ حوالي 4.548 ألف ريال سعودي مخصص وهذا في الربع الثاني من العام الجاري، حيث أن هذا مقارنة بــ 4.209 ألف ريال سعودي من العام الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن تم انخفاض من رواتب الوافدات 8.2% المشتغلات بالقطاع الخاص داخل المملكة في العام الماضي 2020م إلى 5.828 ألف ريال سعودي مخصص شهرياً من 6.345 ألف ريال سعودي شهرياً للعام الماضي.

رواتب الموظفين وأجورهم في السعودية :

الراتب الشهري لموظفي المملكة العربية السعودية هو 16.700 ريال سعودي مخصص شهرياََ، حيث أن أوضح علي أن قد يتراوح الرواتب ما بين “المعدل الأدنى” 4.230 ريال سعودي،” والحد الأعلى” يصل إلى 74.600 ريال سعودي مخصص.

ومن المؤكد أن الراتب قد شملت كافة الامتيازات للعمل مثل، السكن، ووسيلة التنقل، ولذلك تم الإعلان على أن الراتب تختلف عن بعضها على حسب الوظيفة الخاصة الموظف، ولذلك في هذه الحالة يجب تحديد تفاصيل المهنة المحددة، لكي يتم تحديد رواتب الموظفين.

متوسط الأجور :

متوسط الرواتب الخاصة بالمواطنين السعوديين الموظفين هو 10.700 ريال سعودي شهراياََ، ولذلك تم الايضاح على أن في هذه الحالة يكون نصف الموظفين قد يكسبون أقل من 15.700 ريال سعودي مخصص، حيث أن أوضح عيران يكون المتوسط سوف يقسم المجموعة إلى نصفين متساويين، ولذلك أعلن على أن يكون متوسط الراتب الشهري إذا كان الموظف من المجموعة العليا والسفلي.

بالإضافة إلى ذلك إيضاح رقمين آخرين مهمين، على أن يكون النسبة المئوية تصل إلى 25% و 75% حيث أن أكد من خلال الرسم البياني أن 25% من الموظفين يكسبون أقل من 8,970 ريال سعودي مخصص، بيننا يكسب حوالي 75% أكثر من 8,970 ريال سعودي، ولذلك تم التأكيد على أن الرسم الإيضاحي إلى ذلك أن 75% من الموظفين قد يكسبون حوالي 42.400 ريال سعودي، أو أقل يكسب 25% وهذا يعد مبلغ 42.400 ريال سعودي أو أكثر.