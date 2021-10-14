احصل الان على سلفة سريعة من منصة سلفة في خلال 15 دقيقة فقط وللعلم لن يتم تحويل راتبك

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من خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى : نتعرف اليوم على منصة سلفة الإلكترونية ؛ والتي تهدف لمساعدة جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ؛ وتأتي تلك المساعدات بهدف تسهيل سبل الحياة فى ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يتعرض اليها العالم أجمع وذلك جراء اصابته اقتصاديا في ظروف كورونا وهبوط الاقتصاد على الجميع ؛ تعمل منصة سلفة التي أطلقت من قبل المملكة العربية السعودية على توفير كافة احتياجات عملائها الكرام ؛ فأنها تعمل على تقديم وتوفير خدمة التمويل السريع والتقسيط البسيط ، وتعد منصة سلفة الالكترونية هي من أهم خدمات التكنولوجيا الحديثة ؛ وكذلك هذا ما يتبعه دوما المنهج السعودي في عملية تطوير والمثابرة على عمل نقلة غير مسبوقة بخدمات عديدة الكترونية ؛ والتى قد قامت بتوفيرها لنا وذلك ضمن البرامج المتطورة فى عالم التقنية وذلك من خلال شبكات الإنترنت ، فإنه الآن يمكن لمقدم الطلب الحصول على قرض فورى ؛ وذلك على قدر احتياجه من القرض فأن منصة سلفة تتيح المبالغ المقدمة والتي تتراوح ما بين 1000 ريال ويصل حتى مبلغ 5000 ريال وتقوم منصة سلفة بتقديم هذا القرض بشكل إلكتروني سهل بسيط وكذلك سريع فأن ميزة منصة سلفة للعميل أنه يقوم بالحصول على تمويل شخصى بدون تدخل في راتبه أو تحويلها . فإن من أهم أهداف هذه المنصة الرائعة علي العمل من أجل توفير حياة كريمة وتسهيل سبل المعيشة وكذلك العمل على سد كافة احتياجات المواطنين والتى يتعلق بعضها بالديون ؛وكذلك مصاريف العلاجات والطعام والكسي والعديد العديد من الاحتياجات والتى نتفق جميعا عليها أنه لا بد منها فى هذة الحياة ، لذلك قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتقديم منصة سلفة للجميع ولكافة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ؛وهذه المؤسسة تعمل دوما ودائما على دعم المواطنين وكذلك تلبية احتياجات كافة المواطنين السعوديين كما أنها تعمل على توفير جميع المساعدات . خطوات يجب اتباعها للحصول على تمويل سريع من سلفة أولا / يجب أن تقوم بالدخول على الموقع التي اطلقته منصة سلفة الالكترونية . ثانيا / يجب على مقدم الطلب أن يكون لدية حساب جاري فإذا لم يمتلك مقدم الطلب حسابا فيجب عليه أولا العمل على انشاء حساب جديد خاص بة ، ومن ثم يقوم بالمتابعة والضغط على طلب تمويل شخصي . ثالثا / يقوم مقدم الطلب بتحميل كافة المستندات الخاصة به والمطلوبة من موقع منصة سلفة وهي عبارة عن تحميل بطاقة الهوية الوطنية ، وكذلك خطاب يكون معتمدا وبه تفاصيل ومفردات الراتب وايضا الوظيفة التي يقوم بها العميل . رابعا / ومن ثم قم بالنقر بالموافقة على الأحكام و الشروط . خامسا / لا بد من استكمال وادخال بيانات التسجيل صحيحة وذلك لضمان اتمام عملية التمويل . سادسا / ثم قم بتحديد المبلغ الذي تريده وتابع ايضا تحديد الفترة المناسبة لك في كيفية سداد هذا القرض سابعا / عليك القيام اخيرا بالنقر على طلب بالتمويل الخاص الآن . أتاحت منصة سلفة بتخصيص رقم ثابت مخصص لخدمة العملاء وذلك للرد على كافة الاسئلة والاجوبة وايضا الاستفسارات الموجهة إليها بخصوص التمويل وذلك عبر الرقم 90000372 . أهم ما يميز منصة سلفة ذكرنا سابقا أن منصة سلفة تتوافق وتتبع الأحكام الخاصة بالشريعة الإسلامية .

أن يقوم العميل بالحصول على التمويل الشخصي كما ذكرنا سابقا بدون تحويل راتب .

تقدم المنصة عملية تمويل سريع وفوري لجميع عملائها .

منصة سلفة بناء على اختيار العميل فترة سداده وتكون ميسرة و سهلة .

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