نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط السيارات من عبداللطيف جميل والوعلان في المقال التالي
عروض تقسيط السيارات يتم توفيرها من قبل العديد من شركات التمويل المتعددة ومعارض السيارات داخل المملكة العربية السعودية، ولذلك يبحث راغبي تملك السيارات عن تقسيط سيارات بدون بنك وذلك للحصول على المركبة التي يفضلونها دون إجراءات معقدة، كما توفر أيضًا المعارض سيارات تقسيط بدون دفعة أولي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على عروض تقسيط السيارات.
عروض تقسيط السيارات
تم توفير عروض تقسيط السيارات من خلال أكثر من وكيل للسيارات داخل المملكة فيمكن الاستفادة من عروض الوعلان للسيارات تقسيط وكذلك عروض عبداللطيف جميل للسيارات تقسيط وفيما يلي سوف نذكر أهم تلك العروض:
عروض الوعلان للسيارات تقسيط 2021
يوفر المعرض العديد من العروض على السيارات من أهمها:
- تقسيط سيارة إلنترا 2021 من خلال دفع مبلغ شهري بقيمة 949 ريال سعودي.
- سيارة سوناتا 2021 ويتم سداد قسط شهري مبلغ 1239 ريال سعودي.
- الحصول على سيارة توسان 2022 بقسط 1229 ريال سعودي شهريًا.
- سيارة كونا 2022 عن طريق سداد قسط بقيمة 1109 شهريًا.
مميزات تقسيط السيارات من الوعلان 2021
- عدم حاجة العميل إلى سداد دفعة أولي.
- إعفاء العميل من الرسوم الإدارية.
- الاستفادة من الضمان لدة 5 سنوات أو استهلاك العميل ل 100 ألف كيلو متر.
- يستفيد العميل لمدة عام من خدمة المساعدة في حالة وجود أعطال على الطريق.
الأوراق المطلوبة لتقسيط السيارات من الوعلان
- صورة ضوئية من هوية المواطن السعودية.
- صورة ضوئية من رخصة القيادة.
- جواب بتفاصيل الراتب مصدر من جهة العمل.
- خطاب من التأمينات الاجتماعية.
- كشف لحساب العميل البنكي لآخر ثلاثة أشهر.
عروض عبداللطيف جميل للسيارات 2021
توفر شركة عبداللطيف جميل للتمويل عروض متميزة على السيارات من خلال التمويل التأجيري ومن هذه العروض:
- مركبة كيا سونيت موديل 2021 بقسط شهري 1230 ريال سعودي فقط.
- كيا سيراتو 2022 يتم الحصول عليها من خلال سداد 1317 ريال شهريًا.
- كيا سيلتوس موديل 2021 يمكن الحصول عليها بسداد مبلغ 1394 ريال سعودي كل شهر.
مميزات تقسيط السيارات عبداللطيف جميل
- يعفي العميل من سداد الرسوم الإدارية.
- تدفع الشركة عن العميل قيمة الإيجار الخاص بالشهر الأول.
- لا يضطر العميل إلى سداد مبلغ الدفعة الأولي، وذلك في حالة تغطية الإيجار الشهري 40% من قيمة راتبه.
- لا يلتزم العميل بتوفير كفيل.
- يتاح إعادة التمويل للدفعة الأخيرة في حالة رغبة العميل.
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