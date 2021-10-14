نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على الجنسية السعودية والمستندات المطلوبة في المقال التالي
شروط الحصول على الجنسية السعودية الكثيرين من الوافدين المقيمين في المملكة العربية السعودية يردون أن يعرفون كافة تفاصيلها ولكن ليست كل هذه التفاصيل معلنه بشكل صحيح أو الجميع يدركها، ويكون كل هذا الإصرار لمعرفه هذه التفاصيل من أجل الاستفادة من جميع الامتيازات الممنوحة للمواطنين السعوديين، فضلًا عن الكفاءات من المتميزين والمبدعين الذين يتساءلون عن تلك الشروط خاصة بعد إعلان المملكة عن تجنيس تلك الفئة، وفي عام 1374 هـ، أقر مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على مشروع نظام منح الجنسية العربية السعودية للمقيمين ولكن هذا يأتي ضمن عدة شروط لابد من توافرها مع بعض المستندات التي سوف نذكرها لكم كافة في السطور القادمة.
شروط التجنيس في السعودية للأجانب
وتكون شروط الحصول على الجنسية السعودية كما يلي:
- أن يكون مقيمًا إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية عندما يبلغ سن الرشد.
- اكتساب صفة الإقامة الدائمة العادية في المملكة العربية السعودية بما لا يقل عن 5 سنوات متصلة، وذلك عند تقديم الطلب.
- ألا يكون قد حُكم عليه سابقًا بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية أكثر من 6 أشهر إثبات مصدر دخله بطريقة مشروعة.
- أن يتمتع بحسن السير والسلوك، وألا يكون قد حُكم عليه سابقًا بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية أكثر من 6 أشهر.
- لا بد من أجادة المتقدم اللغة العربية.
- تقديم طلب الحصول على الجنسية السعودية خلال سنة بعد بلوغ سن الرشد.
- بالنسبة للمجنون والمعتوه: فإذا كان الأب على قيد الحياة فتكون تبعية الرعاية له، وإذا كان الأب متوفي: فيجب استكمال الشروط السابقة ويختار المقيم الشرعي الجنسية العربية السعودية.
- أبناء الأب الحاصل على الجنسية السعودية ولم يبلغوا سن الرشد وأقاموا بالمملكة فهم سعوديين يحق لهم اختيار الجنسية الأصلية لوالدهم خلال سنة من بلوغهم سن الرشد.
- وإذا كانت إقامة الأبناء خارج المملكة: فهم أجانب ويحق لهم اختيار الجنسية الأصلية لوالدهم خلال سنة من بلوغهم سن الرشد.
الأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية السعودية
- يحصل مُقدم الطلب على قسيمة بها رقم قيد طلبه وتاريخه.
- نموذج طلب الجنسية مدون فيه البيانات المطلوبة وموقع عليه من قِبل صاحب الطلب مع ختم الإدارة وصورته الشخصية.
- 3 نسخ من نموذج المعلومات مُعبئة بالبيانات المطلوبة.
- صورة من كافة المستندات التي يمتلكها مُقدم الطلب.
- إشعار صاحب الطلب بما يُقر به النظام والحصول على توقيعه بالعلم بذلك.
- تقرير طبي يثبت سلامة المتقدم جسمانيًا وعقليًا.
- إفادة من الجهات المختصة بالتخصصات التي تحتاج إليها المملكة.
- نسخة من المؤهلات، وإذا كانت بلغة أخرى يتم ترجمتها إلى اللغة العربية.
- يقدم طالب الجنسية بيانًا عن مصدر رزقه وثروته داخل وخارج المملكة.
- تقديم شهادة مصدقة من جهة عمل مقدم الطلب مذكور فيها راتبه الشهري وطبيعة عمله.
- تقديم إقرارًا يتضمن الخدمات العسكرية السابقة والنشاط السياسي أو الحزبي والمذهب الديني.
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