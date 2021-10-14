شروط الحصول على الجنسية السعودية والمستندات المطلوبة

شروط الحصول على الجنسية السعودية الكثيرين من الوافدين المقيمين في المملكة العربية السعودية يردون أن يعرفون كافة تفاصيلها ولكن ليست كل هذه التفاصيل معلنه بشكل صحيح أو الجميع يدركها، ويكون كل هذا الإصرار لمعرفه هذه التفاصيل من أجل الاستفادة من جميع الامتيازات الممنوحة للمواطنين السعوديين، فضلًا عن الكفاءات من المتميزين والمبدعين الذين يتساءلون عن تلك الشروط خاصة بعد إعلان المملكة عن تجنيس تلك الفئة، وفي عام 1374 هـ، أقر مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على مشروع نظام منح الجنسية العربية السعودية للمقيمين ولكن هذا يأتي ضمن عدة شروط لابد من توافرها مع بعض المستندات التي سوف نذكرها لكم كافة في السطور القادمة.

شروط التجنيس في السعودية للأجانب

وتكون شروط الحصول على الجنسية السعودية كما يلي:

أن يكون مقيمًا إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية عندما يبلغ سن الرشد.

اكتساب صفة الإقامة الدائمة العادية في المملكة العربية السعودية بما لا يقل عن 5 سنوات متصلة، وذلك عند تقديم الطلب.

ألا يكون قد حُكم عليه سابقًا بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية أكثر من 6 أشهر إثبات مصدر دخله بطريقة مشروعة.

أن يتمتع بحسن السير والسلوك، وألا يكون قد حُكم عليه سابقًا بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية أكثر من 6 أشهر.

لا بد من أجادة المتقدم اللغة العربية.

تقديم طلب الحصول على الجنسية السعودية خلال سنة بعد بلوغ سن الرشد.

بالنسبة للمجنون والمعتوه: فإذا كان الأب على قيد الحياة فتكون تبعية الرعاية له، وإذا كان الأب متوفي: فيجب استكمال الشروط السابقة ويختار المقيم الشرعي الجنسية العربية السعودية.

أبناء الأب الحاصل على الجنسية السعودية ولم يبلغوا سن الرشد وأقاموا بالمملكة فهم سعوديين يحق لهم اختيار الجنسية الأصلية لوالدهم خلال سنة من بلوغهم سن الرشد.

وإذا كانت إقامة الأبناء خارج المملكة: فهم أجانب ويحق لهم اختيار الجنسية الأصلية لوالدهم خلال سنة من بلوغهم سن الرشد.

الأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية السعودية