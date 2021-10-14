رابط تقديم وظائف الجوازات للنساء 1443 المديرية العامة للجوازات سجل على أبشر توظيف jobs.sa

رابط تقديم وظائف الجوازات للنساء 1443، من أهم الروابط التي يتم التساؤل عنها خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان المديرية العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودية، عن فتح باب التقديم على رتبة جندي للكادر النسائي حسب الشروط التي تم تحديدها للتقديم، وذلك في عدة مناطق “المديرية العامة للجوازات، جوازات منطقة الرياض، الجوازات بالمنطقة الشرقية، جوازات مكة المكرمة”، على أن يتم التسجيل خلال الفترة التي حددتها المديرية من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي منصة أبشر توظيف، وسوف نوضح لكم خلال السطور التالية تفاصيل الخبر سواء الموعد أو الشروط وكذالك الرابط الإلكتروني للتقديم على الوظائف المطلوبة.

رابط أبشر توظيف لوظائف الجوازات للنساء 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني “jobs.sa“.

تحديد الوظيفة المتقدم عليها.

تسجيل البيانات كاملة وصحيحة.

الضغط على إرسال الطلب.

موعد التقديم على وظيفة جندي نساء للجوازات السعودية 1443

يبدأ التقديم في العاشرة صباحاً من يوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021، الموافق 10 ربيع الأول 1443، ويستمر حتي العاشرة صباحاً يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر الجاري، الموافق 15 ربيع الأول 1443.

شروط التقديم على وظائف الجوازات للنساء

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثني من هذا الشرط من نشأت مع والدها خارج المملكة لخدمة البلاد. تكون المتقدمة حسنة السيرة والسمعة وغير محكوم عليها بقضية مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي. لا يقل المؤهل التي حصلت عليه المتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وإذا كان المؤهل تم الحصول عليه من خارج المملكة يجب تصديق وزارة التعليم السعودية عليه. أن لا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي. يكون لدي المتقدمة هوية وطنية مستقلة سارية المفعول. ألا تكون مفصولة أو مطرودة من أحد الكليات أو المعاهد العسكرية. لم يسبق للمتقدمة التعيين في أي من الوظائف التي تخضع للنظام العسكري. أن يتم اجتياز الاختبارات المقررة للقبول والمقابلة الشخصية. أن تكون المتقدمة لائقة طبياً.

المديرية العامة للجوازات

هي أحد القطاعات التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وتختص بأعمال إصدار الجواز السعودي وخدمات الإقامة بالمملكة العربية السعودية، وكذالك تقديم خدماتها للمغادرين والقادمين للمملكة، وخلال الفترة الأخيرة عملت المديرية العامة للجوازات على رفع كفاءة العاملين لديها، لتسهيل إجراءات المسافرين في ظل الوضع الوبائي الذي شهده العالم بسبب فيروس كورونا، بالإضافة لتفعيل عدد من الإجراءات الوقائية لحماية وسلامة الجميع من عدوي الفيروس.