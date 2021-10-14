نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية والحصول على تمويل بقيمة 60 ألف ريال في المقال التالي
قرض نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية يعتبر هذا القرض تمويل للعمل الحر بقيمة بمبلغ 60 ألف ريال تمويل نقدي بدون فوائد وبلا أرباح عند تقسيط تمويل نفاذ للعمل الحر للعاطلين والموظفين في المملكة العربية السعودية فهذا القرض يهدف إلى توفير فرصة عمل لمن ليس لديه عمل ويتميز القرض بتسجيل صاحب القرض في التأمينات الاجتماعية مما يمنح العاطلين القادرين على العمل فرصه أكبر في فتح مشروعات داخل أراضي السعودية كما يمكن التعرف على كيفية الحصول على تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن كيفية الحصول على تمويل نفاذ وكيفية الحصول على قرض نفاذ للعاطلين والموظفين، ويمكن المقترض من تمويل العمل الحر فتح حساب بنكي في أي بنك من بنوك المملكة العربية السعودية.
قرض نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية
لقد امكن الحصول على قرض نفاذ من خلال بنك التنمية الاجتماعية في حالة توافر الشروط الأتية وهى :
- أن يكون المتقدم جنسيته سعودية.
- يشترط أن يكون طالب القرض حاصل على وثيقة العمل الحر والتي يتم الحصول عليها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 ولا يزيد عن 60 عام.
- ألا يتجاوز مبلغ التعثر المالي في السجل الائتماني مبلغ 30.000 ريال سعودي.
- أن يكون راتب المتقدم الشهرى بالنسبة للموظف لا يزيد عن 14 ألف ريال سواء يعمل في الحكومة أو الخاص.
- ثم بالنسبة للموظف أن يكون مضى على تعيينه سنة عند التقديم بطلب للبنك.
- تكون مدة سداد القرض 5 سنوات.
- يتم تقديم ضمانات مقبولة وتتفق مع اللائحة الداخلية للبنك.
- ألا يكون طالب التمويل مدينا للبنك بقرض اخر (أسرة أو زواج أو ترميم العقار).
- ثم التامين على المركبة إذا كان العمل في توجيه المركبات.
كيفية الحصول على قرض نفاذ للعاطلين والموظفين
- يتم تقديم الطلب وذلك بالتقديم من خلال البوابة الإلكترونية للنفاذ الموحد.
- ثم فحص أهلية مقدم الطلب إلكترونيا لبيان مدى الأحقية في الحصول على القرض.
- يتم إكمال النموذج وتحديد موعد البريد.
- القيام بإرسال المستندات المطلوبة عن طريق البريد.
- ثم صرف قيمة القرض للعميل.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرض نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية والحصول على تمويل بقيمة 60 ألف ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.