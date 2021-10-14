قرض نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية والحصول على تمويل بقيمة 60 ألف ريال

قرض نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية يعتبر هذا القرض تمويل للعمل الحر بقيمة بمبلغ 60 ألف ريال تمويل نقدي بدون فوائد وبلا أرباح عند تقسيط تمويل نفاذ للعمل الحر للعاطلين والموظفين في المملكة العربية السعودية فهذا القرض يهدف إلى توفير فرصة عمل لمن ليس لديه عمل ويتميز القرض بتسجيل صاحب القرض في التأمينات الاجتماعية مما يمنح العاطلين القادرين على العمل فرصه أكبر في فتح مشروعات داخل أراضي السعودية كما يمكن التعرف على كيفية الحصول على تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن كيفية الحصول على تمويل نفاذ وكيفية الحصول على قرض نفاذ للعاطلين والموظفين، ويمكن المقترض من تمويل العمل الحر فتح حساب بنكي في أي بنك من بنوك المملكة العربية السعودية.

قرض نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية

لقد امكن الحصول على قرض نفاذ من خلال بنك التنمية الاجتماعية في حالة توافر الشروط الأتية وهى :

أن يكون المتقدم جنسيته سعودية. يشترط أن يكون طالب القرض حاصل على وثيقة العمل الحر والتي يتم الحصول عليها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 ولا يزيد عن 60 عام. ألا يتجاوز مبلغ التعثر المالي في السجل الائتماني مبلغ 30.000 ريال سعودي. أن يكون راتب المتقدم الشهرى بالنسبة للموظف لا يزيد عن 14 ألف ريال سواء يعمل في الحكومة أو الخاص. ثم بالنسبة للموظف أن يكون مضى على تعيينه سنة عند التقديم بطلب للبنك. تكون مدة سداد القرض 5 سنوات. يتم تقديم ضمانات مقبولة وتتفق مع اللائحة الداخلية للبنك. ألا يكون طالب التمويل مدينا للبنك بقرض اخر (أسرة أو زواج أو ترميم العقار). ثم التامين على المركبة إذا كان العمل في توجيه المركبات.

كيفية الحصول على قرض نفاذ للعاطلين والموظفين