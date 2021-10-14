رابط التسجيل في الكلية التقنية tvtc.gov.sa عبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

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عمر شويل - جدة قامت إدارة التّدريب التقنيّ في المملكة السعودية بالإعلان عن فتح باب التسجيل الإلكترونيّ، وذلك منذ ٢٧ يونيو ٢٠٢١، الموافق ١٧ ذو القعدة ١٤٤٢. وسوف يكون التسجيل في برامج دبلوم كليات البنات والبنين، وذلك في منشآت التّدريب بالمنطقة. كما أعلنت إدارة التدريب عن فرص عمل لحملة الثانوية العامة، ودبلوم المعاهد الثانوية الصناعيّة، وكذلك العمارة والتشييد. وسوف يكون التقديم للفصل التدريبي الأول للعام 1443.

شروط التسجيل في الكلية التقنية

يجب أن يستوفي الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية التقنية الشروط الموضوعة من قبل مؤسسة التدريب التقني العامة، وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون الطالب سعودي الجنسية.

كما لابد أن يكون المتقدم من حملة الثانوية العامة أو تحفيظ القرآن.

وكذلك لا يجب أن يكون المتقدم للكلية التقنية موظفًا.

وأيضًا يجب أن يكون عمره تحت 30 عامًا.

كما ينبغي ألا يكون المتقدم قد قُبل في برنامج مستمر آخر في الوقت الحالي، أو يكون مسجل ضمن برنامج يتقاطع مع التدريب في أي فترة.

وأيضًا لا يجب أن يكون الطالب قد تم فصله سابقًا من البرنامج التدريبي.

وأخيرًا، ألّا يكون الطالب قد تخرج في البرنامج التدريبي أو مازال على قيده.

منصة قبولي عبر المؤسسة العامة للتدريب التقني

يجب إنشاء حساب جديد في قبولي، إذا لم يكن هناك حسابًا بالفعل على المنصة، ويتم التسجيل بالخطوات الآتية:

الدخول على منصة المؤسسة العامة للتدريب التقني ومتابعة الخطوات.

ثم النقر على (تسجيل دخول).

ومن ثم النقر على (متقدم جديد).

وبالتالي إدخال البيانات، مثل:

نوع الهوية، ورقمها.

السنة.

رقم الجوال.

البريد الإلكتروني .

وكذلك الموافقة على الأحكام.

ثمَّ النقر على (تسجيل).

طريقة التسجيل في الكلية التقنية

يتم التسجيل في الكلية التقنية عبر منصة القبول الموحد الخاص بمؤسسة التدريب التقني العامة، وذلك بالخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة القبول الإلكترونية.

ثم النقر على أيقونة (تسجيل الدخول).

ومن ثم تسجيل رقم الجوال أو رقم الهوية أو البريد الإلكتروني .

وكذلك تسجيل كلمة المرور.

ثم النقر على أمر (الدخول).

رابط التسجيل في الكلية التقنية على منصة قبولي

يُمكن لأي متقدم، من حملة الثانوية العامة أو دبلوم معاهد فنية، التسجيل في الكلية التقنية ١٤٤٣، وذلك من خلال رابط التسجيل في الكلية التقنية وجدير بالذكر، أن هذا الرابط يقوم بنقل المتقدم إلى بوابة القبول لبرامج مؤسسة التدريب التقني العامة والمهني في المملكة السّعودية. كما يستطيع المتقدم استكمال خطوات التسجيل وفقَا للإرشادات على هذا الرابط، ثم انتظار رسالة على الجوال تفيد قبوله أو رفضه بعد فحص بياناته وأوراقه والتأكد من صحتها و تطابقها مع الشروط الموضوعة.