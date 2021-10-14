التمويل التأجيري للسيارات المستعملة 2021 من بنك الرياض السعودي

التمويل التأجيري للسيارات المستعملة من بنك الرياض من البرامج التي يمكن الاشتراك بها ولكن عندما تتوافر مجموعة من الشروط المختلفة سواء للمواطنين الحاصلين على الجنسية السعودية أو المواطنين الآخرين من الجنسيات الأخرى بشرط أن يكون لديهم إقامة سارية المدة، لذلك سنقدم شروط بنك الرياض للسيارات المستعملة كاملة، كما وفرنا لكم التمويل العقاري المدعوم بنك الرياض المقدم من خلال البنك، كما وفرنا أيضًا دعم الدفعة المقدمة للمدنيين للتمويل العقاري 2021.

التمويل التأجيري للسيارات المستعملة

يستطيع العملاء الاستفادة من التمويل التأجيري المقدم من بنك الرياض في حالة توافر الشروط التالية:

شروط التمويل التأجيري بنك الرياض

تنقسم الشروط الخاص بالتأجير التمويلي للآتي:

شروط التمويل التأجيري للسعوديين بالجهات المدرجة

يبدأ البنك قبول طلب التمويل من العملاء بدءً من سن 21 للعملاء محولي الراتب وغير محولي الراتب إلى البنك.

في حالة الأفراد محولي الراتب يقبل طلب التمويل براتب يبدأ من 4000 ريال سعودي أما العملاء غير محولي الراتب يجب أن يبدأ الراتب من 6000 ريال سعودي.

العملاء محولي الراتب غير ملزمين بمدة خدمة محددة بمقر العمل، وعلى العملاء غير المحولين للراتب الالتزام بمدة خدمة 3 أشهر على الأقل.

شروط التمويل التأجيري لغير السعوديين بالجهات المدرجة

يجب أن يكون العميل من العاملين بالمؤسسات الحكومية أو الخاصة.

يمكن الاستفادة من التمويل بداية من سن 21 عامًا سواء كان من محولي الراتب أو غير محول.

الأفراد الغير محولين للراتب إلى البنك يقبل الطلب بدءً من راتب 8000 ريال، أما محولي الراتب فيبدأ من 4000 ريال سعودي فقط.

الالتزام بمدة خدمة 3 أشهر بجهة العمل.

ينبغي توفير جواب التحويل الخاص بالراتب للأفراد محولي الراتب إلى البنك.

شروط التمويل التأجيري للجهات الغير مدرجة