نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل التأجيري للسيارات المستعملة 2021 من بنك الرياض السعودي في المقال التالي
التمويل التأجيري للسيارات المستعملة من بنك الرياض من البرامج التي يمكن الاشتراك بها ولكن عندما تتوافر مجموعة من الشروط المختلفة سواء للمواطنين الحاصلين على الجنسية السعودية أو المواطنين الآخرين من الجنسيات الأخرى بشرط أن يكون لديهم إقامة سارية المدة، لذلك سنقدم شروط بنك الرياض للسيارات المستعملة كاملة، كما وفرنا لكم التمويل العقاري المدعوم بنك الرياض المقدم من خلال البنك، كما وفرنا أيضًا دعم الدفعة المقدمة للمدنيين للتمويل العقاري 2021.
التمويل التأجيري للسيارات المستعملة
يستطيع العملاء الاستفادة من التمويل التأجيري المقدم من بنك الرياض في حالة توافر الشروط التالية:
شروط التمويل التأجيري بنك الرياض
تنقسم الشروط الخاص بالتأجير التمويلي للآتي:
شروط التمويل التأجيري للسعوديين بالجهات المدرجة
- يبدأ البنك قبول طلب التمويل من العملاء بدءً من سن 21 للعملاء محولي الراتب وغير محولي الراتب إلى البنك.
- في حالة الأفراد محولي الراتب يقبل طلب التمويل براتب يبدأ من 4000 ريال سعودي أما العملاء غير محولي الراتب يجب أن يبدأ الراتب من 6000 ريال سعودي.
- العملاء محولي الراتب غير ملزمين بمدة خدمة محددة بمقر العمل، وعلى العملاء غير المحولين للراتب الالتزام بمدة خدمة 3 أشهر على الأقل.
شروط التمويل التأجيري لغير السعوديين بالجهات المدرجة
- يجب أن يكون العميل من العاملين بالمؤسسات الحكومية أو الخاصة.
- يمكن الاستفادة من التمويل بداية من سن 21 عامًا سواء كان من محولي الراتب أو غير محول.
- الأفراد الغير محولين للراتب إلى البنك يقبل الطلب بدءً من راتب 8000 ريال، أما محولي الراتب فيبدأ من 4000 ريال سعودي فقط.
- الالتزام بمدة خدمة 3 أشهر بجهة العمل.
- ينبغي توفير جواب التحويل الخاص بالراتب للأفراد محولي الراتب إلى البنك.
شروط التمويل التأجيري للجهات الغير مدرجة
- يبدأ قبول الطلبات من عمر 21 سنة.
- صافي دخل العملاء محولي الراتب 6000 ريال على الأقل، ولغير المحولين الراتب 8000 ريال.
- ضرورة العمل بإحدى الجهات الخاصة.
- مدة الخدمة 3 أشهر للعملاء السعوديين سواء كان من محولي الراتب أو غير محول، أما الغير سعودي فيجب أن تكون مدة الخدمة 3 أشهر في حالة تحويل الراتب، و6 أشهر في حالة عدم تحويل الراتب.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التمويل التأجيري للسيارات المستعملة 2021 من بنك الرياض السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.