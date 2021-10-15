تمويل شخصي شركة النايفات يصل إلي 100,000 ألف ريال بدون كفيل

تمويل شخصي شركة النايفات هو أحد أهم المنتجات التمويلية التي تسمح لجميع العملاء الحصول علي تمويل شخصي يصل إلي (300,000) ألف ريال في حالة كلا القطاعين الخاص والعام. ومن الممكن أن يصل قيمة التمويل إلي (100,000) ألف ريال سعودي في حال عدم تحويل الراتب الشهري أو حتي وجود كفيل. وتعد شركة النايفات nayifat هي أحد أهم شركات التمويل الموجودة بالملكة العربية السعودية والتي تقدم العديد من المنتجات التمويلية التي تتناسب مع العديد من الفئات المختلفة من العملاء. وكذلك تقع هذه الشركة تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي التي تعطي عنصر الأمن والأمان للشكة لدي العميل. وفيما يلي سيتم تناول كافة تفاصيل تمويل شخصي شركة النايفات nayifat خلال هذا المقال.

تمويل شخصي شركة النايفات

أعلنت شركة النايفات nayifat عن إمكانية الحصول لي تمويل شخصي وسط العديد من المميزات وهي كالتالي:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

التمويل كبير جداً ويصل إلي (100,000) ألف ريال سعودي في حالة عدم وجود كفيل أو تحويل الراتب إلي جهة معينة

التمويل يتراوح من (10,000) ألاف ريال إلي (300,000) ألاف ريال سعودي.

التمويل مرن جداً وهامش الربح تنافسي.

عدد أقساط مريحة جداً تصل علي (60) شهراً.

لا يشترط سداد الرسوم الإدارية قدماً.

يمكن القيام بتجديد التمويل.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصل علي تمويل النايفات

الهوية الوطنية تكون سارية.

التسجيل في العنوان الوطني.

شهادة إقرار بالإفصاح عن الالتزامات لمالية لدي العميل.

القيام بتعبئة وملء نموذج طلب التمويل.

شهادة معتمدة من جهة العمل تفيد بالراتب الشهري لدي العميل.

الحصول علي كشف حساب بنكي معتمد للعميل لأخر ثلاثة أشهر.

رقم الحساب البنكي IBAN.

المسمي الوظيفي أو بطاقة الرتبة العسكرية.

التوقيع علي نموذج الإقرار الصحي للمبلغ المالية التي تزيد عن (200.000) ألف ريال سعودي.

وفي الرد علي أحد سؤال أحد العملاء بخصوص السداد المبكر فقد أوضحت شركة النايفات nayifat عن أنه يمكن القيام بالسداد المبكر وفي هذه الحالة سيتم خصم كامل الأرباح عدا أرباح ثلاثة أشهر فقط. وأيضاً يمكن القيام بالتقديم للحصول علي التمويل إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة النايفات و إدخال كافة البيانات.