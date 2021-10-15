نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بنك الرياض للسيارات يصل إلي 500 ألف ريال بدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بنك الرياض هو أحد أهم المنتجات التمويلية المقدمة للعملاء . والذي يمكنهم من الحصول علي تمويل شخصي كبير يمكن استخدامه بغرض شراء سيارة العمر التي يحلم بها العميل. ويعد بنك الرياض هو أحد اهم البنوك بالمملكة العربية السعودية والذي يقوم بتقديم العديد من المنتجات التمويلية التي تناسب العديد من الفئات المختلفة للعملاء. ومن هذه المنتجات منتج تمويل شخصي بدون تحويل الراتب يصل إلي (300,000) ألف ريال سعودي. وكذلك في مجال شراء السيارات فقد أتاح إمكانية الحصول علي تمويل لشراء سيارة من خلال عرض الثلاثة في واحد. وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل تمويل شخصي بنك الرياض وماهي المميزات التي يمكن الحصول عليها وكذلك الشروط خلال هذا المقال.

تمويل شخصي بنك الرياض للسيارات وما هي المميزات

أعلن بن الرياض عن إمكانية الحصول عل تمويل شخصي وسط العديد من المميزات وهي كالتالي:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

التمويل كبير جداً ويصل لي (500,000) ألف ريال سعودي.

أنظمة سداد مرنة جداً.

هوامش ربح تنافسية.

أقساط شهرية تصل إلي (60) شهر.

إمكانية تمويل حتي (3) سيارات.

التغطية التأمينية الشاملة.

إمكانية حصول المؤسسات ولشركات علي التمويل.

التمويل متاح للسعوديين والغير سعوديين.

التمول متح للجهات المدرجة لدي البنك والغير مدرجة.

التمويل متح للعملاء المحول لهم الراتب والغير محول هم الراتب.

الشروط المطلوبة للحصول علي التمويل

أوضح بنك الرياض الشروط والضوابط الهامة للعديد من الفئة المختلفة وهي كالتالي:

أولا: العملاء السعوديين والعاملين لدي الجهات المعتمدة والمدرجة لدي البنك والمحول لهم الراتب علي البنك:

ألا يقل العمر عن 21 عام.

خطاب تعريفي بقيمة الراتب الشهري.

الحد الأدنى للراتب الشهري (4.000) ألاف ريال.

خطاب يفيد بتحويل الراتب علي البنك.

ثانياً: العملاء السعوديين والعاملين لدي الجهات المعتمدة والمدرجة لدي البنك والغير محول لهم الراتب علي البنك:

ألا يق العمر عن 21 عام.

خطاب تعريفي بقيمة الراتب الشهري.

الحد الأدنى للراتب الشهري (6.000) ألاف ريال.

ألا تقل مدة العمل عن (3) أشهر.

ثالثاً: العملاء الغير سعوديين والعاملين لدي الجهات المعتمدة والمدرجة لدي البنك والمحول لهم الراتب علي البنك:

ألا يق العمر عن 21 عام.

خطاب تعريفي بقيمة الراتب الشهري.

الحد الأدنى للراتب الشهري (4.000) ألاف ريال.

ألا تقل مدة العمل عن (3) أشهر.

العمل لدي القطاع العام أو الخاص.

رابعاً: العملاء الغير سعوديين والعاملين لدي الجهات المعتمدة والمدرجة لدي البنك والغير محول لهم الراتب علي البنك:

ألا يق العمر عن 21 عام.

خطاب تعريفي بقيمة الراتب الشهري.

الحد الأدنى للراتب الشهري (8.000) ألاف ريال.

ألا تقل مدة العمل عن (3) أشهر.

العمل لدي القطاع العام أو الخاص.

خامساً: العملاء العاملين لدي الجهات المعتمدة وغير مدرجة لدي البنك والمحول لهم الراتب علي البنك:

ألا يق العمر عن 21 عام.

خطاب تعريفي بقيمة الراتب الشهري.

الحد الأدنى للراتب الشهري (6.000) ألاف ريال.

ألا تقل مدة العمل عن (3) أشهر.

العمل لدي القطاع العام أو الخاص.

متاح للسعوديين المقيمين بالمملكة.

سادسا: العملاء العاملين لدي الجهات المعتمدة وغير مدرجة لدي البنك والمحول لهم الراتب علي البنك:

ألا يق العمر عن 21 عام.

خطاب تعريفي بقيمة الراتب الشهري.

الحد الأدنى للراتب الشهري (8.000) ألاف ريال.

ألا تقل مدة العمل عن (3) أشهر.

العمل لدي القطاع العام أو الخاص.

متاح للسعوديين المقيمين بالمملكة.

كما أنه يمكن القيام بالتقديم للحصول علي التمويل من خلال لتكرم بزيارة أحد فروع بنك الرياض الموجودة بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية.