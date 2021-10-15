قرض 25 ألف ريال بدون تحويل راتب وبدون كفيل وبأطول فترة سداد

تمويل شخصي فوري بدون تحويل راتب وبدون كفيل، حيث يقدم التمويل من شركة المرابحة المرنة التي تقوم بتقديم افضل التمويلات الشخصية للمواطنين وبأفضل قيم مالية، حيث تقدم شركة المرابحة المرنة التمويلات بتوافق احكام الشريعة الإسلامية، وسوف نوضح من خلال مقالنا هذا، الشروط التي وضعتها الشركة التي يجب علي جميع المواطنين توافرها وذلك من اجل أن يتم الموافقة للحصول علي التمويل الشخصي.

مزايا التمويل الشخصي المقدم من شركة المرابحة المرنة

يمتاز التمويل الشخصي من شركة المرابحة المرنة انه لا يشترط إلي تحويل الراتب. يمتاز التمويل انه يتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية. يبدأ التمويل الشخصي من شركة المرابحة المرنة من خمسة ألاف ريال سعودي كحد ادني ويصل إلى 25.000 ريال كحد اقصي. يقدم التمويل بأفضل فترة سداد تصل إلى خمس سنوات. يقدم التمويل بدون كلفة اجل.

تعرف علي احكام التمويل الشخصي القدم من شركة المرابحة المرنة

متاح التمويل للعاملين بالقطاع الحكومي، حيث يلزم علي العميل المتقدم الموظف بالقطاع الحكومي أن لا ينقص الراتب الشهري الخاص به عن ثلاثة ألاف ريال سعودي.

في حالة أن كان العميل المتقدم علي التمويل الشخصي يعمل بالقطاع الخاص فيشترط أن لا يقل الراتب الشهري عن التقديم عن ستة ألاف ريال سعودي، وذلك من اجل أن يتم الموافقة علي التمويل الشخصي.

يشترط علي العامين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص أن لا تقل فترة خدمة العمل عند التقديم عن عن شهر واحد للعاملين بالقطاع الحكومي، ونسبة للقطاع الخاص فيجب أن لا تقل خدمة العمل عن 12 شهر.

بالنسبة لموظفي قطاع البنوك فيجب أن لا تقل خدمة العمل عن ثلاثة اشهر.

يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عام ولا يزيد عن ستون عام.

كيفية التقديم علي التمويل الشخصي

يمكن للعميل التقديم علي التمويل الشخصي المقدم من شركة المرابحة المرنة بكل سهولة من خلال الإنترنت، ويمكنكم اتباع الخطوات التالية لكي يتم التقديم بطريقة صحيحه.