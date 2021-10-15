شركة النايفات تقدم اسهل حصول على قرض شخصي بدون كفيل لا يشترط تحويل الراتب ميسر للغاية لجميع القطاعات

يبحث الكثير من المواطنين عن أفضل العروض التمويلية وأسهل الحصول على قروض بدون تعقيد في الإجراءات وبأسهل إجراءات بنكية وتشمل جميع القطاعات تقدم شركة النايفات للتمويل منتجات وعروض القروض الميسرة التي يبحث عنها المواطنين في المملكة بشروط بسيطة للغاية والشركة توفر تسهيلات عديدة في السداد تشمل كافة القطاعات بالإضافة إلى تمويل المتقاعدين بدون تعقيد في الشروط أو الإجراءات، واليوم مقالي ومن موقع ثقفني نقدم لكم الشروط وكيفية التقديم بطلب القرض ومزايا قروض شركة النايفات حيث تعد من الشركات المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي (سمة) وهذا من أكثر المميزات نظراً لأنها تطبق الأنظمة والأحكام مما تضمن كافة الحقوق لكل الأطراف، علاوة على ذلك أن المنتجات التمويلية سواء للأفراد أو الشركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات منها بطاقات الائتمان بأنواعها، حيث أن الشركة تتعامل بكل دقة وشفافية في كل البرامج لديها فضلاً عن العمل بصورة رقمية سريعة التنفيذ في الإجراءات، ومن خلال أسرع موافقة على طلب القرض تحصل على تمويلك بكل سهولة ويسر.

شروط تمويل النايفات بدون كفيل:

يجب ان يكون العميل طالب القرض على رأس عمل في إحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة. لا يقل الدخل الشهري عن 4000 ريال سعودي. يشترط أن يكون العميل سعودي الجنسية (غير متاح للمقيمين حالياً). العمر مابين 20 سنة وحتى 60 سنة عند سداد آخر دفعة في القرض. وجود سجل ائتماني جيد. فترة العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر لجميع القطاعات.

مميزات القرض الشخصي من النايفات:

القرض بدون تحويل راتب يبدأ من 10 آلاف ريال سعودي ويصل حتى 300 ألف ريال سعودي.

ميسرة السداد بأقساط تناسب دخل العميل.

الضوابط موحدة لا تختلف إعطاء قرض.

لا يطلب ضامن للنساء والرجال على حد سواء.

مع إمكانية السداد المبكر في أي وقت وفق معايير مؤسسة سمة.

كما أن هامش الربح ثابت لا يتغير طوال فترة التمويل والرسوم الإدارة مشمولة.

ولا يشترط أن تدفع مقدماً.

وأهم ما في الأمر فترات السداد مرنة جداً لحد 5 سنوات.

متاح الحصول على قرض إضافي بنفس المزايا.

طريقة الحصول على قرض شخصي بدون كفيل لا يشترط تحويل راتب شركة النايفات:

أو يمكنك زيارة أقرب فرع للشركة إليك، لتقديم الاستفسارات عن المنتجات أو الحصول على القرض الاتصال عبر الرقم المجاني 8001000088.

الاوراق والمستندات المطلوبة: