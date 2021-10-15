نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن منحة ارض برقم السجل المدني 1443 في المقال التالي
الاستعلام عن منحة ارض برقم السجل المدني 1443 حيث إن المملكة تُقدم إلى أبناء الوطن بعض المساعدات المتمثلة في الحصول على قطعة أرض سواء عبر الديوان الملكي أو عبر البلدية المخصصة لذلك التابعة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية في ضوء الخِدْمَات التكافلية لأبناء الوطن داخل المملكة العربية السُّعُودية ، وفيما يلي عبر موقع ثقفني سوف يتم توضيح شروط وخطوات إجراء استعلام عن منح الأراضي.
الاستعلام عن منحة ارض برقم السجل المدني 1443
يُمكن لأي من مواطني المملكة العربية السُّعُودية أصحاب طلبات الحصول على منحة أرض سواء عبر الديوان الملكي أو عبر البلدية من خلال الإنترنت وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:
- الولوج بشكل مباشر إلى رابط بوابة بلدي السُّعُودية وهو: https://balady.gov.sa/
- النقر على الخِدْمَات الإلكترونية.
- ثم اختيار (المنح).
- يلي ذلك النقر على خِيار (الاستعلام عن منح الأراضي).
- إدخال رَقْم السجل المدني لصاحب طلب الحصول على المنحة.
- ثم النقر على مربع الإدخال Enter.
- سوف تظهر بذلك كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بطلب الحصول على منحة قطعة الأرض.
رقم الاستعلام عن منحة أرض مجانية 1443
يُمكن للمواطنين أيضًا الاستعلام عن طلب الحصول على منح الأراضي مجانًا وذك من خلال الرَّقْم المجاني المُوحد الخاص بالدعم الفني للمنصة وهو: 00966114569999 كما يُمكن أيضًا إجراء الاستعلام عبر التواصل مع الجهة المختصة من خلال إرسال رسالة إلكترونية على عنوان البريد الإلكتروني، وهو: [email protected]
شروط الحصول على منحة أرض 1443
من أهم الشروط الواجب توافرها للتمكن من الحصول على منحة قطعة أرض مجانية داخل المملكة العربية السُّعُودية ، ما يلي:
- من الشروط الأساسية بشكل مبدئي أن يكون المتقدم للحصول على منحة أرض من أبناء المملكة سعودي الجنسية أو مولود لأم سُعُودية.
- ألا يقل عمر صاحب طلب منحة الأرض عن ثمانية عشر (18) عامًا.
- يجب أن يكون صاحب الطلب من أبناء المدنية التي يقيم فيها وموضحًا لك في بياناته ببطاقة الهُوِيَّة.
- لا تتجاوز مساحة قطعة الأرض في خدمة المنح المجاني للمواطنين أكثر من 625 × 625 متر.
- يحق للمطلقات وأيضًا الأرامل والمرأة المهجورة القدم بطلب الحصول على منحة أرض.
- لا يحق للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على هذه المنحة ؛ مع الحفاظ على حقهم في الحصول على منح أخرى أكثر فائدة لهم.
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