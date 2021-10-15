شروط وظائف جامعة تبوك 1443 ورابط التقديم والوظائف المتاحة داخل الجامعة

في هذه الأيام إزداد البحث عن وظائف بجامعة تبوك فمنذ أن أعلنت الجامعة عن شغل وظائف بالجامعة وقد إزداد البحث عن الشروط للتقدم عن الوظائف ومواعيد التقديم واليوم ومن خلال موقع ثقفنى ننشر لكم مواعيد التقديم والشروط ورابط التقديم، حيث أعلنت جامعة تبوك عن توفر فرص عمل عديدة في المجال الصحي، وذلك بنظام العقود، ولكن يجب توفر عدة شروط في المتقدمين سنذكرها بالمقال، ويجب توفر كافة المواصفات المطلوبة في المتقدمين عند حجز أحد الوظائف، مثل وجود خبرة سابقة في العمل بالمجال الطبي في المستشفيات أو العيادات وتقديم الشهادات التي تم الحصول عليها من خارج المملكة وشهادة الامتياز، ومن المقرر أن يبدأ قبول طلبات المتقدمين من الحادي عشر من ربيع الأول، ويجب أن يتم التقديم عبر الموقع الرسمي لجامعة تبوك، حيث أنه لن يتم الانتباه إلى الأوراق في حالة تقديمها بطريقة مختلفة عن ذلك.

الشروط العامة لوظائف جامعة تبوك:

تعبئة كافة البيانات المطلوبة. تقديم نسخة إلكترونية من بطاقة الأحوال ونسخة إلكترونية من كارت العائلة في حالة تقديم السيدات. تقديم نسخة إلكترونية من المؤهلات العلمية. تقديم ملف إلكتروني من الدورات التدريبية السابقة وشهادت الخبرة التي تم الحصول عليها سابقًا. في حالة الحصول على شهادات من خارج المملكة، يجب تقديمها بشكل إلكتروني. يجب تقدم نسخة إلكترونية من شهادة الامتياز. تقديم نسخة إلكترونية من بطاقة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

شروط وظيفة طبيب أسنان بجامعة تبوك:

تقبل الجامعة الرجال والنساء في وظيفة طبيب أسنان عام. يجب حصول المتقدم على بكالوريوس طب أسنان من جامعة معتمدة. حصول المتقدم على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. الحصول على خبرة في مجال التخصص الطبي لا تقل عن عامين. آخر موعد للتقديم هو 15 ربيع الأول.

شروط وظيفة طبيب نائب بجامعة تبوك:

يقبل المتقدمين في هذه الوظيفة بقسم الأشعة حتى 15 ربيع الأول. يتم قبول الأطباء النساء والرجال. يجب حصول المتقدم على بكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة معتمدة بالمملكة. حصول المتقدم على شهادة الاختصاص في الأشعة أو شهادة تعادلها. حصول المتقدم على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. اكتساب خبرة لا تقل عن عامين.

شروط طبيب نائب بقسم الأطفال:

آخر موعد للتقديم في جامعة تبوك هو 15 ربيع الأول. تقبل الوظيفة تقدم الرجال والنساء. حصول المتقدم على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وجود خبرة لا تقل عن عامين. الحصول على بكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة معترف بها بالمملكة السعودية. الحصول على شهادة اختصاصي بطب الأطفال أو شهادة تعادلها من داخل أو خارج المملكة.

شروط وظيفة طبيب نائب بقسم الطوارئ: