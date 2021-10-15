تقديم وظائف الجوزات نساء AljawazatKSA الإدارة العامة للقبول المركزي أبشر للتوظيف jobs.sa

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عمر شويل - جدة الإدارة العامة للقبول المركزي تنوه عن وظائف الجوازات العسكرية للنساء AljawazatKSA “الجوازات وظائف” بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، والتي يتم التسجيل والتقديم لها على رابط موقع منصة أبشر للتوظيف، حيث صرحت الإدارة العامة للقبول المركزي عن وجود وظائف شاغرة للنساء بالمديرية العامة للجوزات، وذلك برتبة “جندي”، ويمكن لم ترغب في التقديم والتسجيل على تلك الوظائف أن تقوم بالتسجيل على رابط أيشر توظيف في المواعيد المُجددة، وتلك الوظائف متاحة في ثلاث مناطق سنستعرضها من خلال هذا التقرير،كما سنستعرض مواعد بداية التقديم وموعد غلق باب التقديم على وظائف الجوزات العسكرية للنساء.

تقديم وظائف الجوزات نساء AljawazatKSA الإدارة العامة للقبول المركزي “ابشر للتوظيف”

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة السعودية تواي اهتمامها بتعين النساء لشغل العديد من الوظائف، وذلك للخريجات التانوية العامة وما يعادلها، حيث يُعتبر العنصر النسائي مفضل لشغل العديد من الوظائف التي تتطلب وجود العنصر النسائي بها.

الجوازات وظائف المناطق المتاحة لوظائف الجوازات العسكرية للنساء

أعلنت المديرية العامة للجوزات عن حاجتها لشغل وظائف نسائية بثلاثة مناطق بالمملكة، وبيان تلك المناطق كالتالي:

جوازات منطقة مكة المكرمة.

منطقة الرياض.

المنطقة الشرقية.

موعد التقديم والتسجيل لوظائف الجوازات العسكرية للنساء

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للقبول المركزي حددت مواعيد التقديم والتسجيل على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة للجوزات، وذلك للنساء غلى رتبة “جندي”، أما عن موعد بداية فتح باب التقديم وإغلاقه فهي كالتالي:

يبدأ استقبال طلبات التسجيل والتقديم يوم السبت 10 ربيع أول 1443 الموافق 15 أكتوبر 2021، وذلك على رابط موقع jobs.sa أبشر للتوظيف.

يتم غلق باب التسجيل على الوظائف العسكرية النسائية بالمديرية العامة للجوزات يوم الخميس 15 ربيع أول 1443، الموافق 21 أكتوبر 2021.

شروط القبول في وظائف الجوازات العسكرية للنساء

وضعت الإدارة العامة للجوزات عدة شروط وضوابط للقبول على الوظائف النسائية برتبة جندي، بيان تلك الشروط والضوابط كالتالي:

يجب أن تكون المتقدمات للتسجيل على وظائف الجوزات العسكرية للنساء سعودية الأصل والمنشأ.

يتم الاستثناء من الشرط السابق من نشأت مع أسرتها أثناء خدمه والدها للدولة بالخارج، كما يُستثنى أيضا من الشرط الأول من ولدت بالمملكة أو خارجها لأب سعودي أو أم سعودية.

حسن السيرة والسمعة والسلوك من شروط التقديم والقبول على وظائف الجوزات العسكرية للنساء.

أن تكون المتقدمة لتلك الوظائف غير محكومة جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو بحد شرعي.

يجب أن تكوم المتقدمة لم يسبق لها التعيين بوظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

ليست مطرودة من إحدى المعاهد العسكرية.

حصول المتقدمة على هوية وطنية سارية الصلاحية.

يُشترط في المتقدمة أن لا تكون متزوجةً من غير سعودي.

المؤهل العلمي الحاصلة عليه شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بحد أدنى.

يجب معادلة المؤهل الدراسي من وزارة التعليم، وذلك في حال كانت المتقدمة حاصلة على المؤهل من خارج المملكة.

اجتياز الكشف الطبي.

تخطي المقابلة الشخصية بنجاح.

التقديم والتسجيل على الجوازات وظائف عسكرية للنساء بالمديرية العامة للجوازات

كما ذكرنا سابقا يبدأ التقديم في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 10 ربيع أول 1443، ويستمر التقديم لمدة 5 أيام حتى نهاية عمل يوم 15 ربيع أول 1443، ويتم التقديم على منصة ـبشر للتوظيف وفق الخطوات التالية:

زيارة رابط موقع منصة “أبشر” الإلكترونية .

. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

القيام باختيار الوظيفة المراد التقديم عليها:“وظائف المديرية”.

إدخال المعلومات والبيانات المطلوبة.

الضغط على أيقونة “التسجيل في الوظائف”.

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم على وظائف الجوزات للنساء AljawazatKSA، والتي أعلنت عنها الإدارة العامة للقبول المركزي، حيث يمكن التسجيل لتلك الوظائف على رابط موقع أبشر للتوظيف jobs.sa وذلك في المواعيد المُحددة، كما استعرضنا تفصيلا الشروط الواجب توافرها في المتقدمات لشعل الوظائف العسكرية للنساء في الجوزات.