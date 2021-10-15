شركة إمكان لتحويل 50 ألف ريال سعودي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، تعد شركة إمكان الراجحي في المملكة العربية السعودية من أفضل الشركات التي تقدم تمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، كما أن الشركة تتميز بالعديد من المميزات أيضا سوف نذكرها معكم أدناه ، والجدير بالذكر الأن أنه يمكنك لأي شخص في الملكة العربية السعودية التقديم في شركة إمكان للحصول علي تمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، وكل ما علية هو التأكد من توافر جميع الأوراق والمستندات ، وتوافر جميع الشروط ، ثم يذهب للتسجيل ، وفي هذا المقال سوف نستعرض معكم شروط وخطوات التسجيل في شركة إمكان للحصول علي تمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب .

تمويل بدون تحويل الراتب

قامت شركة إمكان في السعودية بالاعلان عن بعض الشروط الواجب توافرها لكي تتمكن من التقديم علي تمويل يصل الي 50 ألف ريال سعودي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، الشروط اللازمة للتقديم علي تمويل شركة إمكان في المملكة العربية السعودية كما يلي :

توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي لشركة إمكان يجب أن يبلغ عمر المتقدم العشرون عاما علي الأقل يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وهامل للجنسية السعودية ومن أصل سعودي كما يجب توافر حساب خاص بالمتقدم في بنك الراجحي السعودي كما يجب تقديم تقرير سمة ، بالإضافة الي أنه يجب علي العميل أن لا يتعثر في التقرير المطلوب

خطوات التقديم علي طلب تمويل شركة إمكان

يوجد بعض الخطوات البسيطة للتقديم علي طلب تمويل من شركة إمكان ، خطوات التقديم علي طلب الحصول علي تمويل من شركة إمكان كما يلي :