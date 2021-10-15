نقل خدمات عماله منزليه عبر منصة ابشر ومعرفه شروط وخطوات الخدمة التي تم الإعلان عنهم

نقل خدمات عماله منزليه عبر منصة ابشر من اهم الخدمات التي يستخدمها جميع مواطني المملكة. والتي أعلنت عنها منصة ابشر الإلكترونية عبر صفحتها الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. كما تم الإعلان أيضا من قبل المنصة عن بعض الخدمات التي تسال عنها الكثير من السعوديين. مثل تجديد رخصه القيادة والسير عبر منصة ابشر وكيفيه الوصول للخدمتين بالخطوات. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن أصدار تأشيره الخروج والعودة عبر منصة ابشر أعمال ومعرفه الشروط والخطوات الصحيحة. كما سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة بكل تفصيله ومعرفه اهم الشروط التي تم الإعلان عنها أيضا. مع توضيح كيفيه الوصول للخدمه من الموقع الإلكتروني للمنصة بالخطوات الصحيحة التي تم الإعلان عنها من خلال المقالة الأتية.

نقل خدمات عماله منزليه

أعلنت المنصة عن الخدمة الإلكترونية التي تقدمها والتي تمكن كلا من المواطن والمقيم من نقل خدمات عماله منزليه الكترونيا ولكن يجب أن يمتلكون حسابات ابشر مسجله ومفعله بالمنصة. كما أعلنت المنصة أيضا عن اهم الرسوم المتعلقة بالخدمة وهي 2000 ريال للمره الأولي و 4000 ريال للمره الثانية و 6000 ريال للمره الثالثة. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي تحويل جميع الخدمات الكترونيا يمكن الحصول عليها من خلال المواقع والمنصات الرسمية والتطبيقات المعتمدة من المملكة. ولذلك أيضا بسبب التطور التكنولوجي التي وصلت إليه المملكة.

شروط نقل العمالة

بالإضافة إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة عن اهم الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين لكي يتم الحصول علي الخدمة بنجاح. وهذه الشروط نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

التأكد من عدم وجود مخالفات مروريه تم تسجيلها سابقا وتسديد جميع رسوم الخدمة.

أن يكون صاحب العمل الجديد والقديم والعامل حي يرزق.

وجود بصمه وصوره للعامل مسجله بالنظام العام.

أن لا يكون صاحب العمل الجديد غير مطلوب امنيا وان يكون العامل لن يتم تسجيله كهارب.

خطوات نقل عماله الكترونيا

كما أعلنت المنصة عن طريقه وكيفيه الوصول للخدمه من المنصة والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية: