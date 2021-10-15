الاستعلام عن نقل الكفالة برقم الهوية وشروط النقل

الاستعلام عن نقل الكفالة برقم الهوية تعد من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية للأفراد إلكترونيًا، حيث يمكن للوافدين الاستعلام عن حالة الطلب السابق تقديمه ويتم ذلك من خلال استعلام مكتب العمل برقم الهوية فقط، بالإضافة إلى إتاحة خدمة استعلام عن نقل كفالة في الجوازات ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات الاستعلام عن نقل الكفالة برقم الهوية.

الاستعلام عن نقل الكفالة برقم الهوية

يمكن الاستعلام عن نقل الكفالة برقم الهوية من خلال المرور بالخطوات التالية:

خطوات الاستعلام عن نقل الكفالة

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية.

النقر على خدمات الوزارة.

اختيار خدمات الاستعلامات، ومنها يتم الدخول إلى الاستعلام عن الموظفين الوافدين.

كتابة الرقم الخاص بهوية المقيم.

إدخال جنسية المقيم.

تدوين الرمز الموجود بالصفحة، ومن ثم النقر على بحث.

يظهر أمام المستعلم كافة التفاصيل الخاصة بالوافد.

استعلام عن صلاحية رخصة عمل الوافدين برقم الجواز

يمكن للأفراد الوافدين إلى الملكة التأكد من صلاحية رخصة العمل الخاصة بهم باستخدام رقم الجواز فقط من خلال المرور بالخطوات التالية:

التوجه إلى صفحة مكتب العمل الرسمية.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

تدوين البيانات المسجله لتسجيل الدخول.

الدخول إلى خدمة الاستعلامات.

الضغط على خدمات المنشأة.

اختيار استعراض او تحديث البيانات والنقر على بدء الخدمة.

إضافة البيانات المطلوبة والمتمثلة في رقم الجواز وكذلك رقم هوية الوافد.

النقر على استعراض البيانات.

شروط نقل الكفالة بموافقة الكفيل النظام الجديد

قامت وزارة العمل بالمملكة بوضع بعض الشروط الأساسية لقبول طلب نقل الكفالة وتتلخص تلك الشروط في:

موافقة رسمية من خلال مكتب العمل.

موافقة كل من الكفيل الفعلي وكذلك الكفيل الجديد المراد النقل إليه.

مدة عمل الوافد لدى الكفيل يجب ألا تقل عن عام كامل.

ألا يكون مسجل على الكفيل الجديد أي مخالفات بمكتب العمل.

شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل 2021

تم وضع بعض الشروط المتعلقة بنقل كفالة الوافد دون موافقة العمل وهي: