نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تسجيل جديد في منصة مدرستي 1443 للطلاب منصة مدرستي تسجيل الدخول رابط في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تسجيل جديد في منصة مدرستي 1443 للطلاب ،قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة الكثير من المنصات الإلكترونية ، وذلك لجميع المراحل التعليمية في الوزارة وكان ذلك عقب أنتشار فيروس كورونا المستجد ، وكان من أهم تلك المنصات الإلكترونية هي منصة مدرستي 1443 ، من أجل أمتناع تزاحم الطلاب في المدارس ،ويهدف وجود ذلك المنصات الإلكترونية هي خدمة الطلبة في العديد من الجوانب التعليمية ،ومن خلال الأسطر القادمة سوف نعرض لكم خطوات التسجيل في منصة مدرستي وزارة التربية والتعليم تابعوا.

كيفية تسجيل جديد في منصة مدرستي 1443

كذلك إتاحت وزارة الترية والتعليم رابط التسجيل في منصة مدرستي للطلاب ، وهو يمكن الجميع من إضافة حساب جديد علي منصة مدرستي ، للطالب او ولي الأمر أيضا لأستكمال عملية التعليم عن بعد ، ولكل من يرغب في أضافة حساب جديد له علي تطبيق مدرستي اتبع تلك الخطوات وهي :

قوم بالنقر علي الرابط الراسمي لمنصة مدرستي . ثم بتسجيل الدخول علي منصة مدرستي من خلال تصفح هذاالرابط لوزارة التربية والتعليم. اضغط علي الخانة المخصصة لفحص تسجيل دخول جميع الطلاب من مختلف المراحل التعليمية التابعة للوزارة. كذللك قوم بإدخال اسم الطالب الرباعي . سجل كلمة المرور الخاصة بك كطالب. بعد أن تنتهي من تسجيل جميع البيانات السابقة ،قوم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول لمنصة مدرستي.

رابط منصة مدرستي وزارة التربية والتعليم

كذلك قامت وزارة التربية والتعليم بتخصيص منصة مدرستي الإلكترونية ، من أجل أن يتمكن الطالب والمعلم من التواصل بطريقة سهلة لتلقي الدروس بالتباعد عن بعض ، ومعرفة جميع الواجبات الخاصة بالطلاب وأيضا نشر العديد من الأختبارات التي تقوي الطالب ذهنيا ودراسيا ، وسماع أفضل الشروحات لدروس من خلال أمهر المعلمين ، وفي الأيام القليلة الماضية بعد أن عاد أنتشار فيروس كورونا وعاد أمتناع ، نزول الطلاب إلي المدارس عادت أهمية تلك المنصات الإلكترونية خاصة تطبيق مدرستي ، لذلك يجب علي كل طالب الدخول علي منصة مدرستي تسجيل الدخول رابط ، للأستفادة من جميع المعلومات التي تقدم للطلاب من خلال المنصة.

الأن عزيزي القاريء نكون قد وصلنا إلي نهاية مقالتنا المقدمة من خلال موقعكم المتميز ثقفني ، الذي قدمنا من خلالها عرض خطوات التسجيل في منصة مدرستي التعليمية ، نتمني التوفيق لجميع أبناء المملكة العربية السعودية .