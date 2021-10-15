رواتب الجوازات للنساء 1443 والأوراق المطلوبة للتسجيل في وظائف الجوازات

رواتب الجوزات للنساء 1443 أصبح أمراً ترغب بمعرفته جميع الراغبات في التقدم علي وظيفة جندي عقب أعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب التقديم علي الوظائف الشاغرة لديها،عبر منصة أبشر للتوظيف وفق عدة من الشروط و الضوابط التي يجب توافرها في الراغبات للتقديم من حملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وتعد وظائف الجوازات في المملكة العربية السعودية من أهم الوظائف التي ترغب الكثيرات من الالتحاق بها، وذلك بسبب العمل في مكان مرموق كالجوازات والتي تتيح للعاملين لديها من الرجال والنساء علي رواتب وحوافز مميزة بجانب طبيعة العمل في قطاع إدارة الجوازات

رواتب الجوازات للنساء 1443

قد قامت الإدارة العامة للقبول المركزي بالإعلان عن رابط تقديم الوظائف للنساء 1443 “رتبة جندي” علي أن يتم فتح باب التسجيل بدءًا من غد السبت الموافق 16 من أكتوبر 2021 ميلادية، الموافق 13 من ربيع الأول 1443 هجرية، وحتي يوم الخميس الذي يليه 15من ربيع الأول 1443 هجرية، وتتراوح الرواتب التي حددتها وزارة الداخلية السعودية ” سلم الرواتب للوظائف النسائية في الجوازات تكون بداية من 5 ألاف ريال سعودي وحتي 7 الأف ريال ” رتبة جندي أول”.

شروط التسجيل في وظيفة جندي للنساء

بعد التعرف علي رواتب الجوازات للنساء 1443، فيمكننا التعرف علي أهم الشروط التي يجب توافرها للالتحاق بالوظيفة وهي كالتالي:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية و المنشأ ويستثني من أقامت مع ولديها في خدمة الوطن خارج المملكة.

تكون المتقدمة حاصلة علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن يكون لديها بطاقة الهوية الوطنية مستقلة وسارية المفعول غير منتهية الصلاحية أثناء التسجيل.

يجبان تتمتع المتقدمة بحسن السير والسلوك وليس لديها أي احكم سابقة تخص الشرف والأمانة.

يجب ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

يمكن إضافة شهادات الخبرة أثناء التقديم وكذلك الدورات الإضافية لتعزيز فرصة العمل.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في وظائف الجوازات للنساء