نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرارات وزارة الداخلية الجديدة عن كورونا الآن.. المملكة تدخل مرحلة الانفتاح وانفوجراف يكشف التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرارات وزارة الداخلية الجديدة عن كورونا أعلنتها منذ قليل بعد اجتماع مراجعة الوضع الوبائي في البلاد من قبل الجهات الصحية المختصة، وأصبح الجميع يهمه معرفة آخر قرارات وزارة الداخلية السعودية اليوم والإجراءات المتأخذة لضبط الأمن في البلاد ضمن أخبار وزارة الداخلية اليوم وخاصة متابعة فيروس كورونا ومستجداته في المملكة ، وضع ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة من عدمه، لتقليل مخاطر الإصابة.

قرارات وزارة الداخلية الجديدة

صدرت قرارات وزارة الداخلية الجديدة، منذ قليل بناء على ما رفعته لجنة الجهات الصحية المختصة لاسيما بعد تحسن الوضع الوباء في البلاد، والتقدم في تحصين المجتمع والنزول في عدد الحالات، فقد صدرت الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021 وحددت عددًا من الإجراءات ضمن أخبار وزارة الداخلية اليوم مشيرة إلى مواعيد التطبيق والاختصاصات في كل حالة

آخر قرارات وزارة الداخلية السعودية اليوم

جاءت آخر قرارات وزارة الداخلية السعودية اليوم حول وضع فيروس كورونا في البلاد على النحو التالي:

قرارات الداخلية اليوم عن الكمامة

أولاً: لايشترط ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة ـ ماعدا الأماكن المستثناة ـ مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.

ثانياً: تخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتي لقاح (كوفيد-19) لتكون على النحو التالي:

السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، والاستمرار في استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد. استخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد. منع التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها. إقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها بدون تقييد للعدد، مع أهمية التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية نظراً لخطورة السلوكيات المرتبطة به.

أخبار وزارة الداخلية اليوم

ثالثاً: يشترط التحصين بجرعتين لدخول كافة المواقع والأنشطة المشار إليها في ثانيا أعلاه ويستثنى من ذلك غير المشمولين والمستثنين بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا. مع الالتزام من الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المطبقة بما فيها لبس الكمامة.

رابعاً: يستمر تطبيق التباعد وارتداء الكمامات في المواقع التي لا يتم تطبيق التحقق من الحالة الصحية لمرتديها من خلال تطبيق توكلنا.

خامساً: تعتبر هيئة الصحة العامة “وقاية” الإجراءات الوقائية الواجب الالتزام بها لجميع الأنشطة المذكورة في البند (ثانياً).

سادساً: التأكيد على القطاع العام والخاص وما في حكمه؛ بالتحقق من حالة التحصين في تطبيق “توكلنا” لجميع من يرغب في الدخول للمنشأة، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بما فيها لبس الكمامة.

سابعاً: التأكيد على الجهات ذات العلاقة ـ كل فيما يخصه ـ بتطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة.

ثامناً: متابعة أعداد الحالات المرضية المنومة بسبب الإصابة بمرض (كوفيد-19) خاصة العناية المركزة، والرفع عما يلزم في حال الحاجة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية على مستوى المدن أو المحافظات أو المناطق.

وبذلك كل ما يخص قرارات وزارة الداخلية الجديدة عن كورونا والوضع الوبائي في المملكة مع العلم أن التطبيق من يوم الأحد المقبل، وتخضع قرارات وزارة الداخلية الجديدة للمراجعة الدورية وإمكانية التغيير وفق المستجدات في البلاد.