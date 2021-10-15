رابط اعتراض حساب المواطن الدفعات 47 لشهر أكتوبر 2021 عبر بوابة حساب المواطن تقديم شكوى

اعتراض حساب المواطن الدفعات ، يعتبر برنامج حساب المواطن من أهم برامج الدعم الذي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وذلك لأنه يهدف إلى مساعدة الكثير من الأسر الفقيرة والأشخاص محدودي الدخل بالمملكة، عن طريق تقديم الدعم المالي لهم لكي يساعد هؤلاء المواطنين على مواجهة ظروف الحياة الصعبة وغلاء الأسعار، وتوفير حياة كريمة لهم وتوفير حاجتهم، حيث يتم صرف حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي فهو موعد ثابت دائما، ألا في حالة أن صادف موعد صرف حساب المواطن يوم إجازة رسمية بالمملكة، ففي هذه الحالة يتم تأجيل موعد الصرف، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على رابط وخطوات اعتراض حساب المواطن للدفعة ال 47 لشهر أكتوبر 2021، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

خطوات اعتراض حساب المواطن الدفعات

كيف اسوي اعتراض حساب المواطن ؟ يمكن لجميع المواطنين تقديم اعتراض حساب المواطن على قيمة المبلغ الذي يقدمه البرنامج عن طريق هذه الخطوات :

أولا يجب عليك الدخول إلى بوابة حساب المواطن الرسمية عن طريق شبكة الأنترنت .

الرسمية عن طريق شبكة الأنترنت . من صفحة الموقع الرئيسية، أختر قسم إدارة الحساب .

أنقر على خيار ( إدارة حسابي ) .

كما يجب عليك الضغط على ( قائمة تاريخ الاستحقاق ) ففي حالة عدم أهلية المواطن المستفيد فسوف يظهر له الموقع أسباب عدم الأهلية .

أضغط على خيار ( رفع اعتراض ) .

سوف يطلب منك الموقع بعض البيانات الخاصة بك، يجب عليك إدخال هذه البيانات بشكل صحيح .

أنقر على أيقونة ( إرسال ) .

وسوف يرسل لك الموقع رسالة نصية على الجوال تتضمن سبب عدم الأهلية في برنامج حساب المواطن .

موعد اعتراض حساب المواطن

يبحث الكثير من المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية عن موعد اعتراض حساب المواطن للدفعة 47 لشهر أكتوبر 2021، خاصة بعد أن تم الإعلان منذ قليل عن البدء في تسجيل الاعتراض والشكاوى إلكترونيا عن طريق موقع البرنامج الرسمي على شبكة الأنترنت، حيث يمكنكم تقديم اعتراض حساب المواطن الدفعات ال 47 لشهر أكتوبر 2021 في اليوم الخامس من إيداع مبالغ الدعم في الحسابات البنكية للمستفيدين في المملكة العربية السعودية .