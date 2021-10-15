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عمر شويل - جدة رسوم التحويل بين البنوك السعودية وحد التحويل بين البنوك ، تدور مقالتنا اليوم حول رسوم التحويل بين البنوك السعودية ، حيث تختلف رسوم التحويل من بنك إلى آخر ، اعتمادًا على عدد من العوامل التي تتحكم في تحديد قيمة الرسوم المراد تحويلها بين البنوك ، يحدد كل بنك طريقته الخاصة في التحويل منه أو إليه حسب الأنظمة والقوانين المعتمدة شهدت الفترة الأخيرة في البنوك تحديد قيمة رسوم التحويل بين البنوك من قبل البنك المركزي السعودي ، ومن خلال موقع المتجر سنتعرف في موضوعنا التالي حول رسوم التحويل بين البنوك.

رسوم التحويل بين البنوك السعودية

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ، المسؤولة عن تنظيم الأعمال في المملكة العربية السعودية ، عن الرسوم التي حددتها

ومن ثم يجب على جميع البنوك في المملكة تطبيقها عند التحويل بين البنوك وبعضها البعض ، ويتم تطبيق ذلك في على المستويين المحلي والدولي.

رسوم التحويل السريع بين البنوك المحلية

أطلقت مؤسسة سما من قبل البنك المركزي السعودي نظاماً إلكترونياً جديداً يستخدم لتحويل الأموال بين البنوك المحلية بطريقة سهلة وسريعة. رسوم التحويل من خلال هذا النظام هي كما في النقاط التالية:

تحويل مباشر من البنك في نفس اليوم: في حالة التحويل اليدوي يتم خصم 25 ريال سعودي لكل معاملة ، وتصل الأموال في نفس اليوم إلى المرسل إليه. التحويل اليدوي في اليوم التالي: ستصل الأموال إلى المرسل إليه في اليوم التالي ، وسيتم خصم 15 ريال سعودي في تحويل واحد. نقل الموظفين الحكوميين: إذا كان الموظف يعمل في القطاع الحكومي ، تتم عملية النقل مجانًا تمامًا. حوالة مصرفية في نفس اليوم: مطلوب خصم 7 ريال سعودي من حساب المرسل ، ويتم تسليم الأموال إلى المرسل إليه في نفس اليوم. التحويل الإلكتروني في اليوم التالي: تقدر رسوم التحويل الإلكتروني في اليوم التالي بمبلغ 5 ريال سعودي لكل تحويل مالي.

مدة التحويل بين البنوك



تختلف مدة التحويل المالي من نموذج إلى آخر ، مما يعني أنه إذا كان تحويل الأموال “تحويلاً يدويًا” تقليديًا ، فسيتم تسليم الرسالة إلى المرسل إليه في اليوم التالي

ولكن إذا كانت عملية التحويل إلكترونية ، فإن الأموال سيصل في نفس اليوم ، وتلك الطريقة تسمى “التحويل السريع”.

تصل الأموال خلال ساعات عمل البنك. تعتمد مدة النقل على الوقت الذي تم فيه. إذا تم التحويل بعد الساعة 3:30 مساءً ، فسيتم استلامه في اليوم التالي ؛ لأن البنك المحول إليه غير قادر على صرف هذه الأموال بسبب انتهاء ساعات عمله وقدرة البنك المرسل إليه على صرف هذه الأموال.

عملت البنوك على تمكين المرسل إليه من صرف الأموال خلال شهر من تاريخ التحويل ، وفي حالة عدم الاستلام خلال المدة المحددة

يُمنع المرسل إليه من صرف تلك الأموال ، وفي هذه الحالة يمكن للمرسل استرداد أمواله مرة أخرى.

من خلال النقاط التالية يتضح لنا أنه لا يوجد وقت محدد للتحويل بين البنوك المحلية.

حد التحويل بين البنوك في السعودية

صرح فهد بن إبراهيم العقيل ، المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية في البنك المركزي السعودي ،

بأن نظام المدفوعات الفورية ، أو ما يسمى بنظام التحويل السريع ، يسمح بالتحويلات بين البنوك



بشرط ألا تتجاوز القيمة المحولة عشرين. ألف ريال سعودي.

وأكد سرعة وصول الحوالة في نفس اليوم إلى المرسل إليه. مكّن النظام السريع العملاء من الاستفادة من الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى إضافة المرسل إليه في القنوات المصرفية.

الموافقة على العمل مطلوبة لتفعيل خدمة النظام السريع ، أو ما يعرف بالمدفوعات الفورية.