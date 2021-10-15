وظائف الجوازات للنساء وكيفية التقديم و الشروط المطلوبة 1443 ، سنتعرّف سويًا على تفاصيل هذه الوظائف من خلال هذا المقال ، وذلك بعد التّصريحات بشأن إعلان وظائف للنساء في الجوازات للعام الحالي ، ففي كلّ عام تُتيح الجوازات العديد من الوظائف المتميّزة لأصحاب الكفاءة والخبرة ، وذلك من أجل توظيف كادر و موظفين مميز في الوظائف المختلفة المتاحة لدى مصلحة الجوازات في المملكة العربية السّعوديّة، وهنا سنُخصص هذا المقال للتعرف على وظائف المتاحة في الجوازات للنساء في السعودية.

وظائف الجوازات للنساء 1443

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ، عن توافر العديد من الوظائف النسائية لجوازات السفر ، حيث تتوفر العديد من الوظائف الحكومية للسيدات من رتبة جندي عسكري ، ضمن الشروط المعلنة ، وذلك بهدف تعيين كادر نسائي بمطار الملك خالد الدولي بالرياض ، ومطار الملك عبد العزيز بجدة ، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة ، ومطار الملك فهد الدولي ، وجسر الملك فهد بالمنطقة الشرقية ، وللجهة المختصة الحق في ذلك. نقل أي موظف حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

شروط القبول في وظائف الجوازات للنساء

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للقبول في وظائف الجوازات للكادر النسائي: