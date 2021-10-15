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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الجوازات للنساء وكيفية التقديم و الشروط المطلوبة 1443 في المقال التالي
وظائف الجوازات للنساء وكيفية التقديم و الشروط المطلوبة 1443 ، سنتعرّف سويًا على تفاصيل هذه الوظائف من خلال هذا المقال ، وذلك بعد التّصريحات بشأن إعلان وظائف للنساء في الجوازات للعام الحالي ، ففي كلّ عام تُتيح الجوازات العديد من الوظائف المتميّزة لأصحاب الكفاءة والخبرة ، وذلك من أجل توظيف كادر و موظفين مميز في الوظائف المختلفة المتاحة لدى مصلحة الجوازات في المملكة العربية السّعوديّة، وهنا سنُخصص هذا المقال للتعرف على وظائف المتاحة في الجوازات للنساء في السعودية.
وظائف الجوازات للنساء 1443
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ، عن توافر العديد من الوظائف النسائية لجوازات السفر ، حيث تتوفر العديد من الوظائف الحكومية للسيدات من رتبة جندي عسكري ، ضمن الشروط المعلنة ، وذلك بهدف تعيين كادر نسائي بمطار الملك خالد الدولي بالرياض ، ومطار الملك عبد العزيز بجدة ، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة ، ومطار الملك فهد الدولي ، وجسر الملك فهد بالمنطقة الشرقية ، وللجهة المختصة الحق في ذلك. نقل أي موظف حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
شروط القبول في وظائف الجوازات للنساء
هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للقبول في وظائف الجوازات للكادر النسائي:
- أن تكون المتقدمة سعودية الأصل ، باستثناء من نشأ مع والدها خارج المملكة العربية السعودية أثناء خدمته في الدولة.
- ان لا يقل المؤهل العلمي للمتقدم عن الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وإذا كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة فيجب معادلتها من قبل وزارة التربية والتعليم.
- يجب أن يكون حسن السيرة والسلوك ، وألا يكون محكوما عليه في جريمة مخلة بالأمانة والشرف.
- أن يكون لمقدم الطلب هوية وطنية سارية.
- ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودي.
- يجب على المتقدم اجتياز جميع الاختبارات للقبول في رتبة جندي.
- أن لا يقل ارتفاع صاحبة الطلب عن 155 سم مع مراعاة أن يكون طولها متناسباً مع وزنها حسب اللوائح الطبية.
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ألا يكون المتقدم قد سبق تعيينه في أي وظيفة في نظام الخدمة العسكرية ، وألا يكون قد أنهى خدماتها لأي سبب من الأسباب.
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يجب أن يتم التصديق على الشهادات والمؤهلات التعليمية من قبل الوكالة الحكومية المعتمدة ، خاصة إذا كان المؤهل أعلى أو إذا كان لديك دورات في اللغات الأجنبية أو لغة الإشارة أو أجهزة الكمبيوتر ؛ ألا تقل مدته عن تسعة أشهر.
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قم بتعبئة حقول طلب الوظيفة بدقة شديدة حيث سيتم استبعاد الطلبات المخالفة للشروط.
كيفية التقديم على وظائف جوازات النساء
لمعرفة كيفية التقدم لوظائف النساء المتوفرة في جوازات السفر ، يجب اتباع التعليمات التالية:
- ادخل مباشرة إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر للتوظيف.
- انتقل إلى علامة التبويب (الوظائف النشطة).
- اختيار وظائف المديرية العامة للجوازات.
- ثم اضغط على خيار (التقدم لوظيفة جندي). بعد ذلك ، اتبع تعليمات التقديم وقم بتعبئة الحقول المطلوبة ببياناتها مثل المسمى الوظيفي ، المؤهل العلمي ، الجنس ، مجال العمل ، والسيرة الذاتية.
- تحقق من صحة البيانات المدخلة.
- ثم أرسل الطلب بالضغط على أيقونة (إرسال).
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