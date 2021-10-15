نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن موظف سعودي برقم الهوية في الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن موظف سعودي برقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني في الموارد البشرية أو التأمينات الاجتماعية السعودية من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل السعودية والتي تقدم لكم العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين وأصحاب الأعمال والمؤسسات والمنشئات العامة والخاصة ففي هذا المقال سوف نشرح لحضراتكم اليوم خدمة الاستعلام عن موظف سعودي في التأمينات الاجتماعية وكيفية الاستفادة من هذه الخدمة بالخطوات والمستندات المطلوبة.

الاستعلام عن موظف سعودي

يعمل الكثير من أصحاب الأعمال والمنشأة التجارية علي أشراك الموظفين السعوديين التابعين لهم في التأمينات الاجتماعية السعودية لضمان حقوقهم التأمينية ولصرف معاشهم بعد مرور وقت عملهم بالإضافة إلي مبالغ التعويضات وغيرها من الأمور المالية لذا تقدم لهم وزارة العمل السعودية خدمة الاستعلام عن موظف سعودي في الموارد البشرية السعودية واليكم شرح خطوات الاستفادة من هذه الخدمة.

الاستعلام عن موظف سعودي برقم الهوية

يمكنكم الآن الاستفادة من خدمة الاستعلام عن موظف سعودي بمكتب العمل من خلال الموقع الرسمي بوزارة العمل السعودية كما يمكن لأصحاب الأعمال أيضا الاستفادة من خدمة الاستعلام عن موظف وافد أو خدمة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل السعودي واليكم خطوات واليات تنفيذ الخدمة كالتالي :

الدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية. نضغط علي الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية. ومنها نختار بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل. ثم نقوم بالضغط علي خدمات الاستعلام. ثم نختار خدمة الاستعلام عن موظف سعودي برقم الهوية في الموارد البشرية أو التأمينات الاجتماعية السعودية. ثم نقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية في الخانة المخصصة لذلك. ثم نقوم بكتابة رقم التحقق الظاهر أمامنا علي الشاشة ثم نضغط علي زر بحث.

الاستعلام عن موظف سعودي في الموارد البشرية

قبل اتباع الخطوات السابقة يرجي منكم زيارة رابط الاستعلام عن موظف سعودي في الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية والذي من خلاله سوف نقوم باتباع كافة خطوات تنفيذ الخدمة التي نحن بصدد شرحها لكم اليوم فبعد كتابة كافة البيانات المطلوبة من قبل الموقع والضغط علي زر بحث سوف ينقلنا الموقع تلقائيا إلى صفحة أخري سوف يطلب فيها رقم كود التحقق المرسل عبر رسالة نصية علي الجوال وبعد الضغط علي زر إرسال سوف يظهر علي الشاشة جميع بيانات الموظف السعودي وجهة العمل التي يعمل بها وحالته وتقييم المنشأة التي يعمل بها وتاريخ استلام العمل فيها.