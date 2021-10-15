رابط أبشر توظيف // التقديم على وظائف الجوازات للنساء// المديرية العامة للجوازات// الموعد والشروط

لأصبح البحث عن رابط التقديم على وظائف الجوازات، من أهم موضوعات البحث الآن من قبل النساء الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بعد أن أعلنت الإدارة العامة للجوازات عن فتح باب القبول للتسجيل على وظيفة جندي في عدة محافظات، وكانت الإدارة العامة للجوازات قد أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن حاجتها لنساء أكفاء للعمل كجنديات في عدة مقارات للجوازات، ووضعت شروط محددة للتقديم وأعلنت عن رابط التسجيل، وهو رابط أبشر توظيف الذي سيتم تفعليه خلال الساعات القليلة القادمة لإستقبال طلبات التقديم من خلاله.

نبذة مختصرة عن المديرية العامة للجوازات

المديرية العامة للجوازات هي إحدى الإدارات التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وهي المنوط بها تسهيل كافة إجراءات السفر للمسافرين والعائدين إلي أرض الوطن، تقدم الخدمات من أصدار الجوازات، وتصاريح السفر، وتقوم النساء بعمل التفتيش الذاتي للنساء، وتقديم الخدمات المباشرة للنساء.

طريقة التقديم على وظائف الجوازات للنساء

الدخول على لرابط أبشر توظيف. ثم الضغط على أيقونة الوظائف المتاحة. ثم الدخول على وظائف المديرية العامة للجوازات للنساء. تسجيل بيانات التقديم وملء الاستمارة الإلكترونية للتقديم ويجب تحري الدقة في البيانات المسجلة. وأخيراً مراجعة البيانات المسجلة وعند التأكد من صحتها الضغط على أيقونة إرسال الطلب

الشروط العامة للتقديم على وظائف الجوازات

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وتتمتع بحسن السير والسلوك وغير محكوم عليها في أي قضايا. أن تكون المتقدمة حاصلة على المؤهل العلمي المناسب للوظيفة” شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها”. أن تكون الشهادة صادرة من وزارة التعليم السعودية وفي حال أن الشهادة من الخارج يجب اعتمادها من وزارة التعليم. في حالة أن المتقدمة متزوجة يشترط أن تكون جنسية الزوج سعودي. أن تكون المتقدمة لا تعمل في أي جهة حكومية عسكرية وأن لا تكون قد تم فصلها من الخدمة سابقاً. أن تتمتع المتقدمة بالياقة الصحية وأن لا تكون تعاني من أي أمراض مزمنة. أن تجتاز كافة الاختبارات المقررة من قبل لجنة القبول.

المستندات المطلوبة للتقديم

عدد 2 صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

عدد 2 صورة من شهادة المؤهل العلمي.

عدد 8 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 وتكون ذو خلفية بيضاء.

دوسيه بلاستيك لحفظ المستندات.

مناطق العمل لوظائف الجوازات للنساء.