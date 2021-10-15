بموافقة فورية تمويل بهامش ربح تنافسي بلا تحويل لراتبك الشهري بالمملكة

بموافقة فورية يمكن الآن التقديم على تمويل منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية الذي يرغب فيه العديد من المواطنين السعوديين في المملكة ويصل مبلغ التمويل إلى خمسة آلاف ريال سعودي بشرط أن يكون العميل المتقدم حامل للجنسية السعودية ومن السكان الأصليين ويمتلك الهوية الوطنية سارية المفعول مع تحديد العنوان الوطني قبل القيام بالتقديم الإلكتروني على تمويل المنصة وذلك من أجل الحصول على مزايا عديدة منها الحصول على تمويل بهامش ربح تنافسي بلا تحويل لراتبك الشهري عبر المنصة عام 2021م داخل أراضي السعودية.

المزايا المتاحة لدى منصة سلفة الإلكتروني

يتم توفير التمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري عبر موقع منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية وتلك من أهم المزايا التمويلية التي يقدمها منصة سلفة في الوقت الحالي لذلك نوضح لكم عبر موقع ثقفني كافة المميزات التمويلية الهامة بالمنصة:

منصة سلفة مصرح من البنك المركزي السعودي ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

التمويل شخصي سريع وفوري بموافقة منصة سلفة السعودي.

أفضل تمويل في المملكة تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

يمكنك الحصول على مبلغ التمويل المطلوب في دقائق معدودة حتى خمسة آلاف ريال سعودي للمواطن السعودي فقط لا غير.

أمتاز التمويل بالتقسيط الشهري لجميع العملاء في المملكة.

يمتاز التمويل بهامش ربح تنافسي بدون تحويل الراتب الشهري عبر موقع منصة سلفة.

الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على تمويل منصة سلفة

يجب توفير جميع الضمانات والشروط الواجبة للحصول على أفضل تمويل في السعودية عام 1443 لدى منصة سلفة السعودي كالتالي: