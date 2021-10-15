يبحث الكثير من الأشخاص المقيمين في السعودية عن طريقة تمديد صلاحية الجواز للمقيمين في السعودية عند انتهاء الموعد المحدد له، حتى يتمكنوا من الحصول على كافة المميزات والخدمات التي يتيحها لهم جواز السفر الخاص بهم، حيث يرغب الكثير من الناس بتمديد صلاحية جواز السفر لتجديد إقامتهم بالدولة أو إمداد مدة الزيارة لفترة أطول، لأن من يظل في المملكة العربية السعودية بجواز سفر منتهي يتعرض للمسائلة القانونية، فقد فرضت وزارة الخارجية قوانين مشددة للإقامة بالمملكة لذا من الضروري جداً معرفة صلاحية جواز السفر.

طريقة تمديد صلاحية الجواز للمقيمين في السعودية

قامت وزارة الخارجية بوضع موقع خاص لها، ويمكن تمديد صلاحية جواز السفر من خلال بعض الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لـوزارة الخارجية السعودية أو منصة ابشر.

اختيار الخدمات الخاصة بوزارة الخارجية.

اختيار طلب تمديد تأشيرة العودة.

اختيار الأفراد ثم اختيار المقيمين.

الذهاب لخدمة تمديد صلاحية تأشيرة الزيارة المنتهية.

اختيار رقم التأشيرة وكتابة رقم جواز السفر.

كتابة كافة البيانات المطلوبة مثل: الرمز المائي والجنسية والبريد الإلكتروني الخاص.

اختيار تمديد وبذلك يتم تجديد جواز السفر.

كيفية معرفة صلاحية جواز السفر

يمكن معرفة صلاحية جواز السفر بكل سهولة من خلال موقع وزارة الخارجية، عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة كالتالي:

الدخول لمنصة أبشر.

الانتقال لخدمات الأفراد.

الذهاب للاستعلامات الإلكترونية.

الضغط على خدمات جواز السفر.

اختيار خدمة الاستعلام عن تصاريح الإقامة.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة ورقم الهاتف الشخصي.

كتابة رمز التحقق الذي تم إرساله على رقم الهاتف.

تسجيل الدخول.

كتابة رقم جواز السفر الخاص بالمستخدم.

كتابة كافة البيانات المطلوبة من تاريخ الميلاد والجنسية.

اختيار الاستعلام.

يتم عرض نتيجة الاستعلام ومعرفة صلاحية جواز السفر.

تجديد حق الإقامة في المملكة العربية السعودية

قم بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية

قم باختيار خدمة جواز السفر.

في القائمة المنسدلة قم باختيار خدمة تجديد الإقامة.

قم بإدخال بياناتك، وسوف تنتقل تلقائيًا إلى خدمة تجديد الإقامة.

سوف تظهر صفحة جديدة بها مجموعة من البنود والشروط اضغط موافق، ثم تجديد، وكان هذا طريقة تمديد صلاحية الجواز للمقيمين في السعودية بالتفصيل.