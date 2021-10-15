نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب تغيير وزير الصحة في السعودية بين تجديد الثقة.. واختيار فهد الجلاجل تخطى الفترة الحاسمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سبب تغيير وزير الصحة في السعودية من الأمور المتداولة في المملكة العربية السعودية والوطن العربي فالجميع يتساءل عن سبب تغيير وزير الصحة في السعودية ضمن قرارات خادم الحرمين الشريفين الجديدة اليوم خاصة مع أن أزمة كورونا لم يتخلص منها العالم بعد، يبقى هناك تساؤل حائرًا بين الكثيرون هل تعيين وزير الصحة في السعودية الجديد مرتبط بتقصير للوزير السابق أم الأوامر الملكية الجديدة اليوم في السعودية لها وجهة نظر أخري.

سبب تغيير وزير الصحة في السعودية

حسب ما أوضحه المهتمين بالشأن السعودي، وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لم يكن سبب تغيير وزير الصحة في السعودية تقليل لمكانته، أو لحدوث خلل بالمنظومة الطبية في ظل أزمة كورونا التى تشهدها البلاد، بل استطاعت المملكة العربية السعودية تخطي الوضع الوبائى والوصول إلى استقرار البلاد، وهو مابات جليًا في قرارات وزير الداخلية اليوم في السعودية وتخفيف الإجراءات الاحترازية يؤكد على نجاح وزير الصحة في السعودية والمنظومة الطبية في مواجهة التحديات، لذلك جاء تغيير وزير الصحة في السعودية الدكتور توفيق الربيعة وتجديد الثقة فيه لتولى حقبة وزارية جديدة ضمن الأوامر الملكية الجديدة اليوم في السعودية والاستفادة من قدرته في منصب وزير الحج والعمرة في السعودية.

ويأتي اختيار وزير الصحة الجديد فهد الجلاجل لكونه كان شغل منصب نائب وزير السعودية السابق وبالتالى لديه خبرة كافية خاصة أنه كان معه خطوة بخطوة في ظل أزمة فيروس كورونا والمرحلة العصيبة في البلاد، لذلك هو الأجدر على تولى منصب وزير الصحة الجديد في السعودية لتخطي الفترة الحاسمة.

تولى الدكتور فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، منصب وزير الصحة الجديد في السعودية خلفًا عن الدكتور توفيق الربيعة أوامر ملكية جديدة اليوم في السعودية صدق عليها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود شملت تعيين فهد الجلاجل بمنصب وزير الصحة الجديد في السعودية، وإعفاء الدكتور توفيق الربيعة من منصبه ليشغل منصب وزير الحج والعمرة الجديد في السعودية.

مناصب وزير الصحة الجديد في السعودية

هناكك عددًا من المناصب الهامة في المملكة العربية السعودية التى شغلها وزير الصحة الجديد في السعودية قبل توليه منصبه، لذا فهو ذو خبرة ودراية كافية بشئون البلاد، ولعل أبرز الوظائف التى شغلها الآتى: