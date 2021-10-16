تسجيل دخول شركة إمكان للتمويل الراجحي للمواطنين بالمملكة العربية السعودية بعد أن تتم الموافقة يتم إيداع المبالغ المالية في الحساب مباشرة شركة إمكان للتمويل الراجحي يعد التسجيل في شركة إمكان التمويل الراجحي من أهم الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل المملكة بسبب رغبتهم في التسجيل كما توفر الشركة لعملائها العديد من التمويلات المختلفة بطاقه المواطنين في المملكة بكل سهولة عن طريق تقديم طلب تمويل من العميل إلي امتحان الراجحي نتعرف سويا على طريقة تسجيل الدخول لشركة إمكان للتمويل الراجحي.

تسجيل دخول شركة إمكان للتمويل الراجحي

لمن يرغب من العملاء في تسجيل الدخول إمكان للتمويل يجب أولا التسجيل في تطبيق توكلنا ويتم ذلك من خلال الخطوات التي سوف نستوضحها فيما يلي:

من خلال الجوال الخاص بالعميل يجب عليه الحصول على تطبيق توكلنا. عند بداية تشغيل التطبيق قم باختيار اللغة المناسبة لك. ثم يطلب منك التطبيق ادخل بعض البيانات المطلوبة للحصول على التمويل منها.. رقم هوية المستخدم وأيضا رقم الجوال بشرط أن يكون نفس الجوال المسجل على ابشر للأفراد. كتابة البريد الإلكتروني وتشغيل خانه الشروط. وبعد قم بالضغط علي تبويب تقديم الطلب عند الانتهاء من إدخال المعلومات المطلوبة. سوف يصلك رمز التفعيل عبر الجوال و رمز التفعيل من خلال خدمه ابشر. هنا يتوجب على المستخدم أن يختار كلمة المرور المناسبة له. في نهاية التسجيل متاح للمستخدم تسجيل الدخول من خلال رقم الهوية وكلمة السر التي قد تم اختيارها مسبقا.

ما هو التمويل السهل من إمكان

قدمت شركة إمكان للتمويل تمويل إضافي إليكم كل ما يدور عن ذلك من خلال السطور الأتية من معلومات حول هذا التمويل.

استطاعت شركة إمكان للتمويل أن تقدم حل إضافي وهو التمويل الميسر ويتم الحصول عليه وسدادة في فترة زمنية لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد هذه المدة عن سنتين.

متاح هذا التمويل بتقديم الهوية الوطنية وإحضار مستند ورقي مثبت فيه جميع مفردات الراتب.

تقديم كافة المستندات والأوراق التي يثبت فيها قيمه الراتب ويتم اعتمادها من جانب العمل.

في نهاية المقال أتمني أن اكون أحظ بموضوع تسجيل دخول شركة انفع للتمويل الراجحي للمواطنين بالمملكة وقدمنا ما يفيد من المعلومات حول ما هو التمويل السهل من إمكان.