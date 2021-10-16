تقديم وظائف النساء علي رتبة جندي بالجوازات السعودية بأبشر توظيف

قامت الإدارة العامة للقبول المركزي من خلال وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، بالإعلان عن بداية فتح الباب لتلقي الطلبات الخاصة بالقبول، حيث يتم التقديم والتسجيل فيما يخص الكادر النسائي فقد، علي أن يكون التقديم من خلال المديرية العامة للجوازات، وقد وضحت المديرية بأن التقديم سوف يكون علي رتبة “جندي”؛ وفي حالة القبول سوف يتم التعيين عليها داخل عدد من المديرات مثل المديرية العامة للجوازات، وأيضاً الجوازات بمنطقة الرياض، وكذلك جوازات المنطقة الشرقية، بالإضافة الي جوازات منطقة مكة المكرمة، وقد اشترطت المديرية توافر عدد من الشروط التي يجب توافرها حتي يتم الموافقة علي القبول، وسنوضح شروط التقديم وكيفية التقديم الالكتروني للوظائف المتاحة.

اشتراطات الجوازات للتقديم علي وظائف النساء

اشترطت الجوازات السعودية توافر عدد من شروط التقديم والتي من خلالها يتم القبول والتعيين علي رتبة جندي، ومن شروط التقديم للجميع ما يلي:

التقديم متاح لمن تكون سعودية الجنسية من الأصل والمنشأ، مع قبول استثناء خاص لمن نشأت مع الأب خلال الخدمة الخاصة به للدولة بخارج المملكة، واستثناء من ولدت داخل أرض المملكة العربية السعودية أو بخارجها وتتبع لأب سعودي أو أن تكون من أم سعودية أو أب يكون مجهول الجنسية أو ليس له جنسية.

للتقديم يجب أن تكون المتقدمة مميزة بحسنة السيرة والسلوك والسمعة الطيبة وليس مقيد ضدها أي أحكام جنائية أو جرائم مخلة بالشرف والأمانة.

يجب أن لا يكون قد سبق للمتقدمة التعيين على أي وظائف ذات طابع خدمي عسكري.

ألا يكون قد تم طردها من أي معاهد عسكرية داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن يتوافر لدي المتقدمة بطاقة الهوية الوطنية المستقلة علي أن تكون سارية الصلاحية.

عدم تزوجها من شخص أجنبي غير سعودي.

المؤهل العلمي الخاص بها يجب أن لا يقل عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفي حالة حصولها علي الشهادة من خارج المملكة فيشترط أن يتم معادلتها من جانب من وزارة التعليم مع تصديقها.

التقديم بوظائف الجوازات 1443

تم التوضيح بأن التقديم في وظائف الجوازات النساء الخالية سوف يكون من خلال بوابة أبشر توظيف، ويتسمر التقديم حتي يوم الخميس الذي يوافق 15/ 3/ 1443.