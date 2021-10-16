نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل حجز عمرة من توكلنا 1443 خدمة إصدار تصاريح العمرة وإضافة مرافق في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز عمرة من توكلنا هي من الخدمات الإلكترونيّة المتاحة في المملكة العربية السعودي وجاءت في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا لتساعد الناس في إصدار تصاريح العمرة للسعوديين والمقيمين والزائر والخليجين في وقت معين الذي يحدده الراغب بأداء مناسك العمرة وذلك بشكل إلكتروني.

هو تطبيق متابعة أثر المخالطة الرسمي تم استخدامه لإصدار تصاريح التنقل إلكترونيا اثناء الحظر المطبق لموظفي الحكومة والقطاع الخاص والأفراد في ذروة انتشار فيروس كورونا، بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث هذا الهدف الأساسي لهذا التطبيق المسمى “توكلنا”، لكن شيئا فشياً ضم التطبيق العديد من الخدمات في قطاع الصحة والقطاع الحكومي تسهيلاً لإجراءات ومعاملات المواطنين والمقيمين من خلاله على حد سواء.

التسجيل في توكلنا لحجز العمرة 1443

من خلال تنزيل تطبيق توكلنا

الضغط على “تسجيل جديد”

تحديد صفة المسجل مواطن/ مقيم أو زائر/خليجي

يجب إدخال رقم الهوية والإقامة او رقم الجواز بالنسبة للزائر

يجب تحديد تاريخ ميلاد صحيح بالهجري او الميلادي من التقويم التي يتم تحميله على الصفحة

تقر بأنك أطلعت على الشروط والاحكام وموافقتك عليها ثم النقر على التالي

لإكمال التسجيل في تطبيق توكلنا قم بإضافة رقم الهاتف الخاص بك

سوف تستلم كود مرسل على رقم هاتفك فقط أدخل كود التحقق كما وصلك وذلك في المكان المناسب

ضع لحسابك كلمة مرور وأعد تأكيدها مرة جديدة، كن دقيقاً في اختيار كلمة سر تتكون من 8 خانات، وان تشتمل على رقم واحد على الأقل، وحرف صغير- وحرف كبير، كما يمكن استخدام الرموز مثل $، ولغة الإدخال يجب ان تكون الإنجليزية.

وهكذا نكون قد قمنا بإنشاء حساب في تطبيق توكلنا كما سيجب عليك الإجابة على الاستبيان لمعرفة حالتك الصحية.

الآن للحصول على تصريح عمرة فتح حساب في تطبيق اعتمرنا

حولت وزارة الحج زالعمرة خدمات طلب تصريح العمرة وزيارة الحرمين الشريفين بشكل إلكتروني حيث أتاحت تطبيق إعتمرنا، الذي سيكون الوسيلة لجميع الفئات من المواطن والمقيم والزائر لإصدار تصاريح العمرة من خلال بكل سهولة، لكن قبل ذلك يجب مطابقة بيانات المستخدم نفسها في تطبيق توكلنا، الذي تناولنا بالتفصيل كيفية إنشاء حساب اعتمرنا والغرض منه إثبات حالات التحصين ضد فروس كورونا المستجد.

نوع التصاريح في تطبيق إعتمرنا

وفر تطبيق اعتمرنا خدمات إصدار العديد من التصاريح للفرد وإضافة التابعين له على نفس التصريح، وفي ما يلي من السطور نجد أنواع هذه التصاريح

تصريح أداء عمرة

الصلاة في المسجد الحرام

الصلاة في الروضة الشريفة-رجال

تصاريح الصلاة في الروضة الشريفة -نساء

زيارة النبي

خطوات حجز تصريح أداء عمرة من تطبيق إعتمرنا 1443

ندخل الى تطبيق إعتمرنا حيث تتوفر روابط مباشرة للتحميل إعتمرنا عبر أنظمة ios للايفون او التحميل لإعتمرنا لانظمة android.

من الواجهة الرئيسية لتطبيق إعتمرنا يتم الضغط على تسجيل جديد

أول خطوة هي إدخال رقم الهوية أو الإقامة للمواطن والمقيم، او رقم الجواز بالنسبة لـ معتمر خارجي

تقوم الآن بإدخال رقم الهاتف المحمول

حدد تاريخ الميلاد لديك من خلال التقويم الذي يظهر في الشاشة

الإطلاع على الشروط والأحكام والتأشير بعلامة صح في المربع الصغير بجانبها كموافقك منك عليها.

على المستخدم بعد إكمال الخطوات السابقة هو النقر على تبويب (تسجيل) وهذا تجده أسفل الشاشة

سوف يأتي رمز التحقق برسالة تحتويه فقط قم بإعادة كتابته بعد استلامه عبر رقم الهاتف، في الفراغات المخصصة لهذا.

بمجرد إدخال كود التحقق قم بالضغط على أيقونة “تحقق” وبهذا نكون قد حصلنا على حساب مفعل لتطبيق إعتمرنا في المملكة العربية السعودية، ويسمح بإصدار حجوزات لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام

الضغط على أداء عمرة ثم حدد تاريخ تواجدك في الحرم المكي من القائمة المتاحة

متابعة تعليمات حجز تصريح عمرة والضغط على استمرار ليظهر تصريح الحجز على الشاشة بكل تفاصيله

وفي النهاية سهلنا نشر كل شيء متعلق ب حجز عمرة من توكلنا للعام الهجري 1443 وذلك بشكل تفصيلي وبخطوات رسمية. كما يساعد المقال في معرفة كيفية إنشاء حساب في تطبيق توكلنا وطرق إضافة رقم الهاتف ومطابقته مع التطبيق الآخر إعتمرنا.

كيفية إضافة مرافق في اعتمرنا