نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوامر الملكية الجديدة اليوم في السعودية NEW .. تعيينات وإعفاءات وإنشاء هيئات مفاجئة لخادم الحرمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأوامر الملكية الجديدة في السعودية الآن تم أعلنها خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، وأصبح الجميع يتداول قرارات خادم الحرمين الشريفين اليوم بعد متابعة مستجدات الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المملكة، والمباحثات حول العالم، لتستهدف الأوامر الملكية الجديدة تحسين أداء مختلف القطاعات في المملكة، والعمل على تحقيق مزيد من الأمن والسلام والاستقرار والتنمية للمجتمع السعودي.

الأوامر الملكية الجديدة اليوم في السعودية

شملت القرارات الملكية الجديدة اليوم رؤية شاملة عما يحدث في المملكة، فتقرر أعفاء شخصيات عامة وزراء من مناصبها، وتحديد اختصاصات جديدة لعددًا من الهيئات، ضمن أوامر ملكية اليوم 1443 تطبق من تاريخها، بهدف ترسيخ أساسيات المملكة وإقامة عالم أقوى وأكثر متانة لمواجهة التحديدات.

أوامر ملكية جديدة

جاءت أبرز الأوامر الملكية الجديدة اليوم بنود صارمة لتشمل قرارات خادم الحرمين الشريفين الآتي:

أوامر ملكية جديدة للتنمية والاقتصاد

أولاً: إنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.

ثانياً: يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

ثالثاً : تكون اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (54401) بتاريخ 29 / 9 / 1441هـ تحت مظلة هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، وتشرف الهيئة على ما أنجزته وما تنجزه هذه اللجنة من أعمال.

رابعاً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة ـ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية، بما في ذلك تحديد النطاق الإشرافي لاختصاص تلك الهيئة، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

خامساً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

الأوامر الملكية الجديدة اليوم لوزارة الصحة

قرارات خادم الحرمين الشريفين اليوم

أوامر ملكية 1443 للدفاع

أولاً : يُرقى الفريق الركن / مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع إلى رتبة فريق أول ركن، ويعين قائداً للقوات المشتركة.

ثانياً : على سمو وزير الدفاع تنفيذ أمرنا هذا .

الأوامر الملكية الجديدة في السعودية

يُعفى عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية من منصبه، ويُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

يُعين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

بذلك يكون قد تم رصد كافة الأوامر الملكية الجديدة اليوم في السعودية بعد أن أصدرها خادم الحرمين الشريفين منذ دقائق.

ويبحث الجميع الآن عن الأوامر الملكية الجديدة في السعودية، في هذه الآونة كما يبحثون عن من هو فهد الجلاجل وزير الصحة الجديد، ومن هو وزير توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة الجديدة، وقد غرد وزير الصحة الجديد في السعودية فهد الجلاجل بعد دقائق من صدور الأوامر الملكية اليوم عبر صفحته الشخصية على موقع “تويتر”، قائلاً : ” أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الثقة الملكية الغالية بتعييني وزيراً للصحة سائلا المولى الكريم العون والسداد في تأدية الأمانة وخدمة الوطن”.

ومنذ يونيو 2016، كان وزير الصحة الجديد قد عين نائبا لوزير الصحة للتخطيط والتطوير السابق الدكتور توفيق الربيعة، ، كما أن لديه خبرات كبيرة في مجال الصحة، حيث تحتوي سيرته الذاتية على العديد من المؤهلات العلمية والخبرات الوظيفية، كما كان عضواً في العديد من المجالس واللجان.

ومع إعلان الأوامر الملكية الجديدة اليوم في السعودية، كتب وزير الحج والعمرة الجديد الدكتور توفيق الربيعة، على “تويتر” بعد توليه منصبه الجديد، مرددًا: ” أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بالشكر والامتنان على الثقة الملكية، ويسعدني ويشرفني خدمة ضيوف الرحمن. وأسأل الله التوفيق في هذه الخدمة العظيمة”. كما شكر قيادات الصحة على الفترة الماضية، كما وجهوا ايضًا له الشكر على تعاونه معهم.