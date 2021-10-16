نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو وزير الحج والعمرة الجديد توفيق الربيعة؟ رجل الإنجازات في مهمة خدمة ضيوف الرحمن في المقال التالي

عمر شويل - جدة من هو وزير الحج والعمرة الجديد توفيق الربيعة؟ تصدر اسمه هاشتاق مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وخارجها بعد الأوامر الملكية الجديدة اليوم التى أصبحت حديث الساعة، فالجميع يتساءل عن قرارات خادم الحرمين الشريفين الجديد في السعودية وعن وزير الحج والعمرة الجديد في السعودية والمناصب التى شغلها من قبل خاصة أنه كان ذو مكانة هامة ومرفوعة بالمملكة العربية السعودية فهو تخطي ظروف عصيبة شهدتها المملكة خلال الشهور الماضية وتمكن من الوصول إلى بر الآمان.

من هو وزير الحج والعمرة الجديد توفيق الربيعة؟

ولد توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة الجديد في السعودية 26 أكتوبر 1965م في مدينة الرياض وتلقى تعليمه هناك، وحصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال “تخصص الطرق الكمية” من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1986م، وبعد ذلك عمل معيداً لمدة سنة واحدة حتى عام 1987م.

الأوامر الملكية الجديدة اليوم في السعودية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، منذ قليل، عددًا من الأوامر الملكية، شملت إعفاء وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة من مصبه وتعيينه وزيرا للحج والعمرة.

وزير الحج والعمرة الجديد في السعودية

تولى وزير الحج والعمرة الجديد في السعودية الدكتور توفيق الربيعة عددًا من المناصب الهامة في المملكة العربية السعودية، كان أبرزها الآتي:

وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية، 7 مايو 2016م الموافق 30 رجب 1437هـ.

​وزير التجارة​ والصناعة (من ديسمبر 2011م وحتي مايو 2016م).

رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).

رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وكيل مكلف لشؤون الصناعة، وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة (من إبريل 2010 إلى ديسمبر 2011م).

مشرف على البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية خلال الفترة (من إبريل 2010 إلى ديسمبر 2011م).

مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) خلال الفترة (من إبريل 2007 إلى ديسمبر 2011م).

مدير عام قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لدى الهيئة العامة للاستثمار.​

رسالة وزير الحج والعمرة الجديد توفيق الربيعة

غرد وزير الحج والعمرة الجديد توفيق الربيعة على “تويتر” بعد توليه منصبه الجديد، مرددًا: ” أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بالشكر والامتنان على الثقة الملكية، ويسعدني ويشرفني خدمة ضيوف الرحمن. وأسأل الله التوفيق في هذه الخدمة العظيمة”.

بذلك تكونوا على دارية كافية حول من هو وزير الحج والعمرة الجديد توفيق الربيعة؟ ومناصبه التى شغلها في خدمة المملكة العربية السعودية وتحقيق استقرارها.

وكان آخر تصريح لوزير الصحة السابق قبل إعلان إعفائه من منصبه وبعد صدور الموافقة التي أعلنتها وزارة الداخلية بشأن تخفيف الإجراءات الاحترازية ابتداء من يوم الأحد القادم، أعلن خلاله عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، شاكراً خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على متابعتهما واهتمامهما بصحة الجميع منذ بداية الجائحة.