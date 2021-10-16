فوري قدم واحصل على تمويل بدون كفيل حتى 50 ألف ريال من شركة إمكان ميسر السداد

سدد ديونك وادفع مصروفات أولادك المدرسية وشغل مشروعك وأنفق على أسرتك من خلال قرض شركة إمكان حيث تقدم شركة إمكان للتمويل خدمات عديدة منها خدمة التمويل المٌيسر والإضافي بمميزات كثيرة وسهولة الطلب في ثلاث خطوات سواء من خلال التطبيق على هاتفك وتعبئة النموذج ثم رفع المستندات يليها التنفيذ فورا، أو عبر زيارة الفرع الأقرب إليك ومن خلال مقالنا ومن موقع ثقفني سوف نذكر الشروط الواجب توافرها لطالب القرض وكذلك نوضح مزايا قرض شركة امكان ، حيث تقدم الشركة ميزة رائعة وهي لا تطلب راتب شهري كبير من أجل الحصول على القرض، بالإضافة إلى أنها تتيح التمويل لجميع القطاعات والمتقاعدين أيضاً، و لا تطلب وجود ضامن وعلى فترة سداد طويلة وهامش ربح بسيط.

شروط الحصول على تمويل بدون كفيل من شركة إمكان:

يشترط أن يكون المتقدم/ مة سعودي الجنسية.

لا يقل الراتب عن 2.000 ريال سعودي للمدنيين و1.999 ريال للمتقاعدين.

ولا يقل العمر عن 20 سنة حتى 60 عام، وبالنسبة للمتقاعدين حتى 70 سنة، كما يشترط وجود سجل ائتماني جيد غير متعثر في سمة.

الوثائق والأوراق المطلوبة لقرض شركة امكان:

تعريف بالراتب يتضمن المسمى الوظيفي والدخل الشهري وتاريخ التعيين. كشف حساب بنكي حديث لا يتعدى 3 شهور. بطاقة هوية وطنية سارية الصلاحية. سجل ائتماني جيد. العنوان الوطني.

مزايا تمويل شركة إمكان المٌيسر:

قرض بدون كفيل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. تتميز شركة إمكان بـ الأسرع والأسهل والخيار الأفضل. إمكانية السداد المبكر وفق ضوابط مؤسسة النقد. تمويل بـ5 رواتب لمحولي رواتبهم على بنك الراجحي، و3 رواتب لمحولي رواتبهم على جهات أخرى. تقسيط مريح للغاية من سنة إلى سنتين بقسط مناسب لدخلك الشهري. يتم احتساب الالتزامات الشهرية للعميل لضمان عدم التعثر أثناء السداد. يمكنك الحصول على قرض بدون كفيل يصل إلى 50 ألف ريال. طريقة السداد من خلال الحسم المباشر وقريباً عن طريق نظام سداد. متاح التمويل الإضافي بفترة سداد تصل إلى 60 شهراً بمبلغ يصل إلى مليون ونصف ريال سعودي.

كيفية وطريقة طلب تمويل ميسر من شركة إمكان:

من خلال التواصل مع خدمات المبيعات على رقم 920011038 أو عبر التطبيق كما يمكنك تقديم الاستفسارات والأسئلة لديك بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني لشركة امكان الخاص بخدمة العملاء.