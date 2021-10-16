وظائف للنساء بالمديرية العامة للجوازات السعودية عبر أبشر توظيف 1443

الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، قد أعلنت اليوم عن بداية تلقي طلبات القبول والتسجيل الخاص بالوظائف النسائية من خلال المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، وقد وضحت الإدارة بأن التقديم سوف يكون على رتبة جندي، وسوف يتم التعيين بوظائف الكادر النسائي في المديرية العامة للجوازات، بالإضافة الي جوازات المنطقة الخاصة بمدنية الرياض، وكذلك جوازات المنطقة الشرقية، والجوازات الخاصة بمنطقة مكة المكرمة، وقد اشترط إدارة القبول المركزي توافر عدد من الشروط الخاصة بالتقديم والتي يجب توافرها في جميع المتقدمين، وسوف نوفر لمتابعينا رابط التقديم بالوظائف الخالية والتفاصيل الخاصة بشروط التقديم.

شروط وظائف الجوازات السعودية

حددت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية عدد من الشروط التي يجب توافرها في جميع وظائف النساء المتاحة، ومن هذه الشروط ما يلي:

يشترط أن تكون المتقدمة للوظائف سعودية الجنسية من حيث الأصل والمنشأ، علي أن يتم استثناء من نشأت مع الوالد خلال فترة الخدمة للدولة بخارج المملكة، بالإضافة الي من ولدت داخل أراضي المملكة أو بالخارج من خلال والد سعودي أو أم سعودية.

من شروط التقديم أن تكون المتقدمة حسنة السلوك والسمعة وذات سيرة طيبة وليس عليها أي أحكام ذات حد شرعي أو تم الحكم عليها في في أي جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.

يشترط ألا يسبق للمتقدمة التعيين بأي وظائف تخضع لنظام الخدمة العسكرية وألا يكون قد تم طردها من أي معهد عسكري.

من شروط التقديم هو أن تكون حاصلة على هوية مستقلة سارية المفعول.

أن لا تكون المتقدمة متزوجة من مواطن غير سعودي.

المؤهل العلمي الخاص بها يجب ألا يقل عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادل ذلك، وإذا تم الحصول عليها من خارج المملكة فيجب أن يتم تصديقها من خلال وزارة التعليم السعودية.

يتطلب التقديم أن تجتاز إجراءات الفحص الطبي والنجاح في المقابلة الشخصية وجميع متطلبات القبول وفقاً للشروط التي تحددها الإدارة.

طريقة التقديم بوظائف الإدارة العامة للقبول المركزي

ينتهي التقديم في الوظائف المعلن عنها في يوم الخميس الموافق 15/ 3/ 1443 علي أن يتم التقديم إلكترونياً عبر الدخول علي أبشر توظيف.