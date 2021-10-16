نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصى مصرف الراجحي بدون تحويل راتب للمواطنين والمقيمين في المملكة في المقال التالي
تمويل شخصى مصرف الراجحي، هو من البنوك الهامة والعريقة داخل المملكة العربية السعودية والذي يقوم بتقديم افضل الخدمات المصرفية، حيث هناك قروض متنوعه يقدمها مصرف الراجحي والتي تلاقى أقبال كبير من أشخاص عديده سواء مواطنين أو مقيمين، ومن بين هذه الخدمات تمويل شخصى بنك الراجحي والذي يقدم بطريقه سهله وبسيطه دون تعقيدات، وتعتبر قروض مصرف الراجحي من اهم القروض التي تقدم في المملكة كلها لسهولة الاجرائات المتبعة والشروط، وهناك أيضا الخدمات الإلكترونية التي يقدمها بنك الراجحي منها حاسبة تمويل بنك الراجحي والتي من خلالها يمكن التعرف على تفاصيل القروض المقدمة من البنك والمبالغ المقدمة من خلال قرض شخصى بنك الراجحي.
تمويل شخصى مصرف الراجحي بدون تحويل راتب
كما وضحنا اعلي المقالة ان مصرف الراجحي يقدم الكثير من القروض المختلفة والمتنوعة التي تتميز بسهولة اجرائتها، وهناك تمويل الراجحي العقاري وهو من القروض التي عليها إقبال كبير جدا من قبل المواطنين السعوديين والذي من خلال هذا القرض يمكن شراء أو بناء مسكن جديد، وأيضا تمويل شخصى مصرف الراجحي بدون تحويل راتب وهو من اهم القروض المقدمة من الراجحي، حيث تمويل بدون تحويل راتب يبحث الكثيرين عليه بسبب عدم موافقة الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها العميل على تحويل الراتب، فجاء الراجحي بتقديم هذه الخدمة الهامة، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على تفاصيل قرض شخصى بنك الراجحي بدون تحويل راتب.
شروط قرض شخصى بنك الراجحي
- عمر العميل عند طلب التمويل الشخصي لا يتجاوز 6 عام مع نهاية اخر قسط من تسديده.
- الحد الأدنى من الراتب الخاص بالعميل لا يقل عن 2000 ريال سعودي.
- لا يقل الحد الأدنى عن شهر من العمل سواء بالقطاع العام أو الخاص.
كيفية التقديم على تمويل بنك الراجحي
- عليك أولا بالدخول على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.
- ثم بعدها يتم تقديم صوره من الهوية الوطنية للسعوديين، وصوره من الإقامة للمقيمين.
- تقدم صوره من المؤهل الدراسي.
- خطاب من جهة العمل بها المسمى الوظيفي، والراتب الشهرى، ومكان العمل.
- إمكانية استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة القرض.
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