نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرور يكشف طريقة نقل سيارة المتوفي لأبنائه وتحذير لأصحاب الورش حول تعديل هيكل المركبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا يختلف اثنان على الجهد المبذول من قبل الإدارة العامة للمرور السعودي، وبالأخص جهودها في توضيح القوانين و العقوبات التي تترتب على مخالفة تلك القوانين و الخروج عليها، ويعتبر المنبر الرسمي لها والذي تتواصل من خلاله مع الجمهور هو الحساب الرسمي لها على موقع التغريدات ” تويتر”، والذي سبق وأعلنت من خلاله عن الشروط المطلوبة لنقل لوحة من مركبة إلى غيرها، كما كشفت عن الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة سرقة لوحة المركبة أو في حالة فقدها على السواء، وما هي عقوبة مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة، والذي تم تطبيقه مؤخرا في عدد من المدن بالمملكة، واليوم أوضحت الإدارة عن الخطوات التي يجب اتباعها في حالة نقل ملكية سيارة الشخص المتوفى إلى أبنائه والتي نناقشها معكم من خلال المقال التالي.

المرور يكشف طريقة نقل سيارة المتوفي لأبنائه

حيث نشرت إدارة المرور من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر”، التفاصيل الكاملة حول كيفية نقل ملكية المركبة من المتوفي الى أبناءه، وكانت أهم تلك الخطوات هي ضرورة مراجعة الوكيل الشرعي لجميع الورثة مع تقديم كافة الوثائق و المستندات القضائية الى إدارة المرور.

وأشارت إلى أن نقل ملكية المركبات بشكل عام لا يتم إلا بعد سداد جميع الرسوم المقررة، مع العلم بأن المالك والذي تم تسجيل ملكيته للمركبة، يكون مسئول مسئولية كاملة عن جميع الرسوم الخاصة بالمركبة، وكافة الالتزامات التي ترتبط بالمركبة من التزامات ومسئوليات.

تحذير لأصحاب الورش حول تعديل هيكل المركبة

من ناحية أخرى فقد وجهت الإدارة العامة للمرور، تحذيرا هاما بشأن تعديل هيكل السيارة ، مؤكدة على أن أي

تعديل في هيكل المركبة قبل اتخاذ كافة الإجراءات النظامية هو أمرا يعد مخالفًا للقوانين والأنظمة ويستحق تطبيق

العقوبة في هذه الحالة

كما وجهت إدارة المرور بيانا خاصا الى أصحاب الورش وكافة الأشخاص العاملين فيها ، حول الإقدام على تغيير

شكل السيارة أو تغيير لونها بدون استخراج التصريح اللازم من الإدارة المختصة.

جدير بالذكر أن المادة 64 في قانون المرور، قد تضمنت هذا الأمر بالتفصيل ، حيث جاء فيها :

”يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم، القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك من الإدارة المختصة:” إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة، تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها، أو قوة محركها، تغيير في شكل المركبة أو لونها، إزالة أرقام تسجيل هيكل المركبة”.

متى يمكن إنشاء أو تشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات أو ممارسة مهنة تعليم القيادة؟ المرور يجيب

وقد أجابت الإدارة العامة للمرور عن هذا التساؤل، من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر” حيث

كشفت عن صدور اللائحة الخاصة بالأحكام المنظمة حول إنشاء وتشغيل مدارس تعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة

تعليم القيادة في شتى أنحاء المملكة، و ما هي العقوبات التي تترتب على مخالفة تلك الأحكام و القوانين.

علما بأن تلك اللائحة قد تضمنت أيضا القواعد التنظيمية لإنشاء مدارس تعليم القيادة في كلا الناحيتين الفنية والإدارية و كيفية الآلية التشغيلية لهذه المدارس في تدريب المتقدمين.

و تضمنت اللائحة الشروط التي يجب توافرها في هذه الكوادر ، من أجل رفع مستوى التعليم والتدريب، وهو ما يحقق السلامة المرورية و يقلل من معدلات الحوادث.

أما أهم شرط تضمنته اللائحة من أجل ممارسة نشاط إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات أو مزاولة مهنة تعليم القيادة فهو الحصول على كافة التراخيص و التصريحات اللازمة عن طريق الإدارة العامة للمرور، مع ضرورة استيفاء كافة الشروط اللازمة.