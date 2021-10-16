نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وثيقه بدل فاقد الكترونيا وكيفيه الإبلاغ عن الوثائق المفقودة من ابشر وخطوات الوصول للخدمات في المقال التالي

عمر شويل - جدة وثيقه بدل فاقد الكترونيا وكيفيه الإبلاغ عن الوثائق المفقودة من اهم الخدمات التي يستخدمها مواطني المملكة. كما أعلنت عنهم المنصة عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان أيضا عن اهم الخدمات التي ثار التساؤل عنها علي صفحه المنصة الرسمية مثل. الاستعلام عن مخالفه مروريه للمواطنين والزائرين بالمملكة وخطوات الوصول لكل خدمه. كما تم الإعلان أيضا عن خدمه تقدير عبر ابشر لكبار السن ومعرفه الشروط وكيفيه الوصول للخدمه الكترونيا. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمات بالتفصيل ومعرفه شروط كل خدمه. كما سوف نقوم بشرح كيفيه الوصول للخدمات بالطريقة الصحيحة التي أعلنت عنها المنصة بالخطوات من خلال المقالة الأتية.

وثيقه بدل فاقد

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكن المواطنين والمقيمين من إصدار بدل فاقد لا الوثائق المفقودة وحجز موعد لإعادة إصدار تلك الوثائق. كما أشارت المنصة علي انه يلزم وجود حساب ابشر للمستفيد ويكون مفعل. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن اهم الشروط التي يجب توافرها في الخدمة وهي كالاتي:

يجب علي المستفيد التبليغ عن الوثائق المفقودة أولا ثم طلب بدل فاقد.

بعد تقديم الطلب يمكن للمستفيد حجز موعد لإصدار بدل فاقد بعد 14 يوم.

الميعاد الذي يتم تحديده من قبل الأحوال المدنية لا يمكن تعديله أو إلغاءه.

لا يتمكن المستفيد من إعادة طلب الإصدار اكثر من مره.

خطوات طلب وثيقه بدل فاقد

كما تم الإعلان عن طريقه وخطوات طلب الوثيقة الكترونيا والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية:

دخول الموقع الإلكتروني لمنصة ابشر وتسجيل الدخول فيها. اختيار خدماتي ثم خدمات ثم الأحوال المدنية. اختيار طلب بدل فاقد.

الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

بالإضافة إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة عن خدمه الإبلاغ عن الوثائق المفقودة الكترونيا عبر منصة ابشر. كما أعلنت المنصة عن شروط طلب الخدمة والتي نوضحها عبر النقاط الأتية:

تتضمن عمليه الإبلاغ الوثائق وهي بطاقه الهوية الوطنية أو بطاقه الأسرة أو العائلة أو شهاده ميلاد أو شهاده الوفاة أو ارفاق نموذج 58.

عند طلب الإبلاغ لا يمكن إلغاءه عبر ابشر.

خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

كما أعلنت المنصة أيضا عن طريقه الوصول للخدمه الكترونيا والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية: