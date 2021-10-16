نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الدخول لبوابة عين التعليمية للطلاب والمعلم في المقال التالي
تسجيل الدخول لبوابة عين التعليمية التي أتاحتها وزارة التعليم لكل من المعلم والطلاب وكذلك أولياء الأمور لتسهيل عملية التعليم، بداية من مرحلة الطفولي إلى المراحل الابتدائية والمتوسطة وكذلك الثانوية، كما ان بوابه عين قد أصدرت الكتب المدرسية إلكترونيا لتسهيل الدراسة بدلا عن الكتب الورقية لتخفيف حمل الكتب المدرسية، كما قامت وزارة التعليم السعودية بإصدار قناة فضائية تعليمية للطلاب المتواجدين في المملكة، وهذه القناة تساعد الطلاب على فهم المفاهيم الدراسية على أكمل وجه، كما يتمكن الطلاب من رؤية الدروس التي تعرض على القناة بشكل كامل على اليوتيوب، كما ان الوزارة تهتم كثيرا بالمنصات التعلمية الكتروانية مثل مدرستي أو منصة نور وغيرها الكثير للاستفادة من خدماتها العامة للطلاب.
تسجيل الدخول لبوابة عين التعليمية
- الدخول إلى منصة عين الإلكترونية.
- ثم انقر على زر مستخدم جديد.
- يتم إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة في الخانة المخصصة لها.
- ثم كتابة عنوان البريد الإلكتروني وإدخال الرمز المرئي المحقق.
- يلي ذلك النقر على أيقونة التسجيل.
- يتم إرسال رسالة البريد الرقمية تحتوي على كلمة السر للدخول للبوابة.
تسجيل الدخول لبوابة عين التعليمية للطلاب
- الدخول إلى بوابة عين الرسمية.
- النقر على المرحلة التعليمية التي تناسب ابتدائي، رياض أطفال، ثانوي.
- ثم اضغط على الأيقونة الخاصة بحساب الطالب.
- يتم الضغط على زر تسجيل الدخول.
- بعد ذلك أدخال البيانات المطلوبة.
- ثم انقر على كلمة التسجيل في منصة عين التعليمية.
تسجيل الدخول لبوابة عين التعليمية للمعلم
- الدخول الى بوابة عين التعليمية
- ثم الضغط على أيقونة خاصة بالمعلم.
- من تحديد كلمة تسجيل الدخول.
- يتم كتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة ثم كلمة السر.
- انقر على زر الدخول انتظر قليلا لتحميل الصفحة.
الكتب المدرسية في بوابة عين
- الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة عين.
- يتم استكمال الخطوات الخاصة بتسجيل الدخول في الحساب الشخصي للطالب على البوابة.
- يتم اختيار (الكتب والدروس).
- بعد ذلك إدخال الصف الدراسي الموجود به الطالب وفقا لمرحلته التعليمية.
- ثم الضغط على الفصل الدراسي المناسب، وبعدها ستتمكن من البحث عن الكتاب الذي ترغبه.
- الضغط على (تحميل)، لتتمكن من تصفح الكتاب في أي وقت بعد انتهاء عملية التحميل.
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