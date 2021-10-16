نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض بنك الرياض للسيارات للسعودين والمقيمين والأوراق المطلوبة للتقديم على القرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض بنك الرياض للسيارات الذي يعتبر من اهم البنوك في المملكة العربية السعودية حيث يقدم البنك لعملائه منتجات وخدمات مصرفية وتمويلية متميزة ومبتكرة تخدم شريحه كبيرة من أبناء المملكة وذلك يكون من خلال شبكة فروع البنك التي تضم (341) فرعاً وأكثر من 2,558 جهاز صراف آلي وأكثر من 53,580 من أجهزة نقاط البيع، بالإضافة إلى قاعدة عملاء كبيرة بين المصارف السعودية، حيث حقق البنك صافي دخل بلغ 5,602 مليون ريال للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مقارنة بصافي دخل 3,092 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 81.2%، كما أن المملكة تعمل على تملك المواطنين السيارات وفقا لقروض سهلة وميسرة ويوجد أنواع من قروض السيارات في مختلف بنوك المملكة ومنها قرض السيارات بالتقسيط للمتقاعدين من الراجحي وشروطه، كما تم تخصيص برنامج للاصحاب الأعمال لأصحاب المنشآت الخاصة أو الشركات ويتيح البرنامج للمستفيدين الحصول على تمويل بحد أقصى ثلاث سيارات كما يصل الحد الأقصى لمبلغ التمويل إلى 500,000 ريال سعودي.

قرض بنك الرياض للسيارات

قرض للسيارات من بنك الرياض يتيح لك اقتناء المركبة التي ترغب بها من خلال برامج تأجيرية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبشروط وإجراءات ميسرة.

وتكون مميزات هذا القرض كما يلي:

موافقة فورية وسرعة في الـتنفيذ. متاح للسعوديين والمقيمين. تمويل يصل إلى 500,000 ريال. تغطية تأمينية شاملة. متوفر لأصحاب الأعمال والمؤسسات. إمكانية تمويل حتى 3 مركبات. تفويض داخلي مجاناً طوال فترة العقد. تغطية تأمينية شاملة مجاناً في دول مجلس التعاون طوال فترة العقد. عروض خاصة لعملاء بنك الرياض. إمكانيه نقل ملكية السيارة لعميل آخر أثناء مدة التمويل (إحلال). إمكانية تفويض سائق آخر على أن يكون من أقارب الدرجة الأولى.

شروط قرض السيارات للسعودين

للعملاء المحولة رواتبهم:

لايقل العمر عن 21 سنة

ألا يقل صافي الراتب عن 4,000 ريال

لا يستلزم مدة خدمة

خطاب تحويل الراتب موجه لبنك الرياض

للعملاء الغير محولة رواتبهم:

لا يقل العمر عن 21 سنة

ألا يقل صافي الراتب عن 6,000 ريال

لا تقل مدة الخدمة عن 3 أشهر

شروط قرض السيارات للمقيمين من بنك الرياض

لعملاء المحولة رواتبهم:

أن يكون من منسوبي القطاع الحكومي أو الخاص لا يقل العمر عن 21 سنة يكون صافي الراتب عن 4,000 ريال ألا تقل مدة الخدمة عن 3 أشهر خطاب تحويل الراتب موجه لبنك الرياض

للعملاء الغير محولة رواتبهم:

أن يكون من منسوبي القطاع الحكومي أو الخاص ألا يقل العمر عن 21 سنة يكون صافي الراتب عن 8,000 ريال ألا تقل مدة الخدمة عن 3 أشهر

الأوراق المطلوبة لقرض سياره من بنك الرياض

يتم التقديم على طلب قرض سياره من بنك الرياض يجب الحصول على الموافقة المبدئية يمكنك زيارة أي مستشار بيع لدى الوكلاء المعتمدين أو زيارة أقرب فرع لبنك الرياض أو الاتصال على 800-124-2020.

وبعد الحصول على الموافقة المبدئية لابد من أتمام الخطوات التالية:

تعريف بالراتب بتاريخ أصدار أقل من شهرين

أصل بطاقة الهوية الوطنية / الإقامة (سارية المفعول)

تعبئة نموذج طلب التمويل التأجيري للسيارات

أصل رخصة القيادة (سارية المفعول)

كشف حساب لآخر 3 شهور مصادق من البنك المحول إليه الراتب (فقط عند اختيار التمويل بعدم تحويل الراتب إلى بنك الرياض)

شهادة تحويل الراتب (فقط عند اختيار التمويل مع تحويل الراتب إلى بنك الرياض)

عرض سعر من الوكيل أو المعرض (المعتمدين فقط لدى البنك).

شروط التمويل الشخصي للموظفين العاملين في قطاع الشركات الكبرى

ألا يقل العمر عن 22 سنة

ألا يقل صافي الراتب عن 5,000 ريال

شهور مدة خدمة لمن تبدأ رواتبهم من (5,000 – 14,999) ريال

شهر واحد مدة خدمة لمن تبلغ رواتبهم 15,000 ريال وما فوق

إيداع الراتب لدى بنك الرياض عن طريق نظام “سريع”

خطاب تحويل الراتب موجه لبنك الرياض

يتم فرض شروط أخرى للجهات غير المدرجة تتمثل في:

ألا يقل صافي راتب العميل عن 6,000 ريال سعودي.

يجب أن يكون من العاملين في القطاع الخاص السعودي.

يجب ألا تقل مدة خدمة العميل عن ثلاث أو أربع أشهر .

تقديم خطاب تحويل الراتب موجه لبنك الرياض.

تنشيط رقم الجوال في بنك الرياض

الذهاب لأقرب ماكينة صراف آلي تابعة للنبك يتم إدخال البطاقة المصرفية والرقم السرى. الضغط على تفعيل الخدمات الإلكترونية يتم عرض مجموعة من الخيارات النقر على تحديث رقم الهاتف المحمول من بين الخيارات الموجودة.

أضافه رقم الجوال الجديد والذي ترغب في تفعيله.

ثم الانتهاء من باقي الخطوات المطلوبة للانتهاء من الخدمة.

كما أن تبلغ الرسوم الإدارية المطبق على التمويل الشخصي 1% من مبلغ التمويل أو 5,000 ريال سعودي أيهما أقل وتقدر رسوم السداد المبكر بـ تكلفة 3 شهور بالإضافة إلى أي تكاليف إضافية يتكبدها البنك ولا يمكن استرجاعها، حيث تحتسب على أساس الفائدة المتناقصة ويحتسب معدل النسبة السنوي بناءً على ثلاثة عوامل أساسية وهي معدل النسبة، مبلغ التمويل ومدة التمويل ويحتسب أقصى مبلغ تمويل يمكن للعميل الحصول عليه وفقاً أقصى نسبة استقطاع شهرية مسموحة والالتزامات المالية الحالية القائمة.

ومن الأسئلة الهامة التي تم الإجابة عنها من خلال أدارة البنك سؤال هل يمكنني السفر بسيارة خارج المملكة؟ وجاءت الإجابة سريعه نعم وذلك بطلب تفويض قيادة خارجي من خلال مراكز خدمات البيع ويتم إصداره بنفس اليوم.