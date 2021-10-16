الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية وشروطه برقم الهوية

الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية الذي يخدم الكثير من فئات المملكة لكونه من أضخم مؤسسات السعودية التي تهتم بالأفراد والشركات، حيث يقدم الصندوق العقاري العديد من القروض والتمويل لزيادة الدخل منم خلال أنشاء المشروعات الاستثمارية والاقتصادية، ويتنشر العديد من مكاتب الصندوق العقاري المنتشرة بكافه مدن ومحفظات السعودية ما يقارب اكثر من 40 فرع يخدم المملكة،ويعد الصندوق العقاري هو صندوق عقاري تنموي غير ربحي يتيح صرف القروض لشراء وحدة سكنية جاهزة أو شراء وحدة سكنية قيد الإنشاء أو تمويل برهن العقار،كما أن الصندوق مسؤل عن مهمة توزيع الوحدات السكنية التابعة لمشاريع الإسكان في مختلف أرجاء المملكة، كما أن الصندوق يقدم العديد من الخدمات منها خدمات عامة وخدمات وزارة الإسكان وخدمات الموظفين والموردين، كما أن الصندوق يقدم العديد من الخدمات كخدمات عامة أو خدمات المواطنين أو خدمات مؤسسات التمويل والقروض ومنها مميزات القرض المعجل من صندوق التنمية العقارية في السعودية وتقديم خدمات وزارة الإسكان الموردين أو خدمات الموظفين، ويسعى الصندوق العقاري إلى المشاركة في بناء المجمعات السكنية المتنوعة التي تنطوي على أفضل المعايير والمباني الحديثة حتى يحصل كل مواطن على مسكن مناسب له.

الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية برقم الهوية

الدخول إلى الموقع إلكتروني لصندوق التنمية العقارية. الضغط على خانة الخدمات الإلكترونية. الضغط على أيقونة خدمات المواطنين. اختيار خدمة اعرف دورك. كتابة رقم الهوية الوطنية. الضغط على بحث. الانتقال فورا إلى المعلومات الخاصة بطلب قرض التمويل.

شروط صندوق التنمية العقارية

وجود صورة ضوئية من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم وتكون سارية.

يقدم العميل طلب يحتوى على الاسم والعنوان والوظيفة وبيانات الراتب والممتلكات.

تقديم الطلب إلى احد فروع مكاتب صندوق التنمية العقارية.

وجود صورة وضحة من صكوك الممتلكات للمتقدم.

أرفاق جميع الأوراق والصورة الخاصة بالمشروع للحصول على قرض التمويل.

وجود صورة ضوئية من وثيقة موافقة البلدية على إنشاء المشروع.

التسجيل في صندوق التنمية العقاري

الدخول على الموقع الخاص بصندوق التنمية العقاري. الضغط على تسجيل. كتابة المعلومات و البيانات المطلوبة بدقة شديدة. وتكون البيانات هي الدخل الشهري للمقترض وبيانات أفراد أسرة الشخص المقترض ومعلومات عن الوظيفة الخاصة به. الضغط على كلمة التالي. إتباع الخطوات الذي يطلبها الموقع حتى يتم التسجيل. تفعيل الحساب عن طريق الهاتف الجوال أو حساب الإيميل الخاص بالشخص المقترض.

حجز موعد في صندوق التنمية العقاري

الدخول إلى صندوق التنمية العقاري من موقع وزارة الإسكان. الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية. اختيار خدمات المواطنين.\ ثمّ النقر على خدمة الحجز الموعد المسبق. اختيار الفرع الذي نريد زيارته. يتم تحديد نوع الخدمة التي نريدها. اختيار الوقت المناسب. النقر على تأكيد الحجز.

الاستعلام عن موعد تحصيل القروض

الدخول على موقع صندوق التنمية العقاري. ثم الضغط على مربع الخدمات الإلكترونية. اختيار خدمات المواطنين، ثم اختيار على اعرف دورك. ادخال رقم الهوية في المربع المخصص لها. انقر على زر البحث، ظهورتفاصيل موعد تحصيل القرض.

الجدير بالذكر أن أتاح الصندوق ألعقاري الرقم الموحد 199088 لخدمة العملاء في معرفة رقم طلب التمويل آو أي شي يخص طلب القروض ولذلك متاح لكافة المواطنين بالمملكة للتعامل مباشر مع خدمة العملاء للاستفسار عن جميع ألأسئلة التي تدور قي أذهانهم بشان التمويل وطريفته وشروطه وطريقة التقديم الكترونياأو موقع الصندوق أو رفع الشكوى ومتابعتها عن طريق فرع الصندوق،كما يمكنك مخاطبة لجنة التظلمات أو رفع تظلم لمعالي وزير الإسكان عبر تقديم خطاب لأقرب فرع لديك لوزارة الإسكان، كمان أن يحق للصندوق العقاري إلغاء أي طلب تمويل نتيجة أخطاء بالبيانات أو عدم أكمال ألأوراق المطلوب للحصول على القرض، حيث يتم التحري بدقة عن البيانات المقدمة من العميل والتأكد من صك الملكية وجميع المستندات لذلك يعد الصندوق العقار من افصل مؤسسات التمويل وتقديم القروض المتنوعة التي تخدم فئة كبيرة من المواطنين بالمملكة وتعمل على تقديم الخدمات للإنشاء المشاريع الاستثمارية لرفع مستوى الاقتصاد بالسعودية.