نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الجوازات نساء| رابط التسجيل بالوظائف العسكرية المديرية العامة للجوازات على رتبة جندي عبر منصة أبشر والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلان وظائف المديرية العامة للجوازات، الوظائف العسكرية للنساء 1443 على رتبة جندي للتعيين بثلاث مناطق بالممكلة وهي (المنطقة الشمالية – مكة المكرمة – الرياض)، حيث أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن توافر وظائف عسكرية للنساء للتقديم عبر منصة أبشر للتوظيف، موضحة بعض الشروط الهامة الواجب توافرها في المتقدمين، والتي من بينها أن تكون المتقدمة حاملة لشهادة الثانوية العامة عل الأقل أو ما يعادها.

شروط التقديم لوظائف الجوازات للنساء

أعلنت المديرية العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودية، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لوظائف الجوازات، رتبة جندي وظائف النساء 1443 عبر منصة أبشر والتي هي كالتالي:-

التقديم قاصر على النساء السعوديات أصلاً ومنشاً، ويستثنى من هذا الشرط، من نشأت مع والدها خارج البلاد أثناء خدمته بالخارج، وأيضاً من ولدت داخل المملكة لأب أو أم سعوديين.

السيرة الحسنة والسلوك الطيب للمتقدمة، وأن لا يكون قد سبق الحكم عليها بالإدانة من قبل في حكم شرعي.

يجب أن يتراوح سن المتقدمة بين 21 عام وحتى 40 عام في تاريخ التقديم.

أن لا تكون المتقدمة قد سبق لها التعيين في إحدى الوظائف العسكرية، أو قد سبق فصلها من إحدى مراكز التعليم العسكرية.

أن تكون المتقدمة حاملة لهوية وطنية سارية المفعول، وأن لا تكون متزوجة من غير سعودي.

أن لا يقل المؤهل الدراسي للمتقدمة عن شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وفي حالة حصولها على الشهادة من الخارج، تلتزم بتقديم شهادة معادلة معتمدة من وزارة التعليم السعودية.

اجتياز الإختبار الطبي والمقابلات الشخصية واختبار القبول وباقي الإختبارات المطروحة.

التأكيد على صحة ما تم تقديمه من بيانات والإقرار بذلك، لعدم وجود اختلاف بينها وبين الجهات التحقيقية.

موعد تقديم وظائف الجوازات للنساء

أوضحت المديرية العامة للجوازات، المواعيد المقررة للتقديم لوظائف الجوازات للنساء على رتبة جندي، حيث يبدأ التقديم يوم السبت 10/3/1443 هـ ويستمر حتى يوم الخميس 15/3/1443 هـ، على أن يكون التقديم الكترونياً عبر منصة أبشر للتوظيف، وذلك من خلال قيام المتقدمة بتسجيل حساب جديد عبر المنصة في حالة عدم جود حسام مستخدم بالفعل.

التقديم لوظائف المديرية العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية، يكون قاصر على من انطبقت عليها الشروط الموضحة، على أن يلتزم المتقدمين بالمواعيد الموضحة، مع امكانية الإحتفاظ بالطلب ومراجعته خلال الفترة المقررة وقبل انتهاء موعد التقديم النهائي.

على أن تقوم المديرية العامة للجوازات، بمراجعة طلبات التقديم واعلان اجراءات القبول المبدئي وقبول الأوراق، قبل الإنتقال لمرحلة القبول النهائي عقب اجتياز الإختبارات المطلوبة.

وفيما يخص طبيعة العمل، فمن المقرر أن يكون العمل بدوام كامل بمحافظات المملكة ومديريات الجوازات في المسمى الوظيفي لقسم الوظائف العسكرية الجوازات، على أن يكون الراتب في حدود 8500 ريال سعودي.

رابط التقديم لوظائف الجوازات 1443

موقع منصة أبشر الإلكترونية، والخاصة بالتقديم للوظائف العسكرية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، توفر إمكانية التقديم الإلكتروني لوظائف المديرية العامة للجوزات نساء على رتبة جندي، وذلك من خلال زيارة رابط منصة أبشر الإلكترونية، لتسجيل البيانات والتقديم، مع العلم أن وظائف الجوازات المعلنة، تكون للعمل في الأماكن التالية (جوازات المنطقة الشرقية – جوازات مكة المكرمة – جوازات الرياض).