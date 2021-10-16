تصل إلى يوتيوب غير محدود.. تفاصيل وأسعار باقات زين فليكس الجديدة 2021

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عمر شويل - جدة منذ نحو 13 عامًا، تُقدم شركة zain في المملكة العربية السعودية، العديد من الخدمات للعملاء، إذ أعلنت عن باقات زين فليكس الجديدة 2021م التي توفر دقائق صالحة للاستخدام في المكالمات المحلية لجميع الشبكات والمكالمات الدولية لنحو 12 دولة، هي الأردن، واليمن، والفلبين، والإمارات العربية المتحدة، ونيبال، ونيجيريا، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وباكستان، والسودان، والهند، ومصر.
ورغم حداثة هذه الشركة مقارنة بشركة الاتصالات السعودية التي انطلقت في عام 2002م، وشركة موبايلي التي بدأت العمل في المملكة في عام 2004م، فقد نالت ثقة الكثير من العملاء، نظرًا للخدمات والعروض التي تتيحها باستمرار، سواء على المكالمات الصوتية، أو الرسائل القصيرة والوسائط المتعددة، أو خدمات الإنترنت، وغيرها.
أسعار باقات زين فليكس الجديدة 2021
وننشر أسعار باقات زين فليكس الجديدة 2021م، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، سواء المشتركين في هذه الشبكة أو الراغبين في شراء شريحة والاستفادة من هذه العروض، وذلك من خلال الجدول التالي:
|اسم الباقة
|عدد الدقائق
|الصلاحية
|الجيجابايت
|رمز التفعيل
|السعر
|زين فليكس 19
|30 دقيقة
|أسبوع
|2 لليوتيوب وجيجابايت للإنترنت
|100
|19 ريالا سعوديا
|زين فليكس 29
|50 دقيقة
|أربع أسابيع
|جيجابايت لليوتيوب وجيجابايت للإنترنت
|101
|29 ريالا سعوديا
|زين فليكس 99
|250 دقيقة
|أربع أسابيع
|غير محدود لليوتيوب و20 جيجابايت للإنترنت
|102
|99 ريالا سعوديا
|زين فليكس 319
|800 دقيقة
|ثلاثة أشهر
|غير محدود لليوتيوب و100 جيجابايت للإنترنت
|103
|319 ريالا سعوديا
كيفية معرفة باقتي في زين
ومن الممكن الاستعلام عن الباقة المشترك بها المستخدم في شبكة زين للاتصالات في السعودية، من خلال إحدى الطرق التالية:
- عن طريق إرسال رسالة نصية للرقم 956 للتعرف إلى نوع الباقة.
- أو الذهاب إلى أحد فروع شركة زين في المملكة والتعرف إلى نوع الباقة من الموظف المختص.
- كما يمكن التواصل مع خدمة عملاء زين عبر الرقم 00966590000959، من أي مكان في المملكة.
- ومن الممكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة زين وتسجيلل الدخول للتعرف إلى نوع الباقة المشترك بها المستخدم.
معرفة البيانات المتبقية في شريحة زين
وفي حالة رغبة أي عميل في شركة زين للاتصالات في السعودية، التعرف إلى البيانات المتبقية في شريحته، فإن ذلك يمكن من خلال التالي:
- من الممكن الاستفسار عن البيانات من خلال الموقع الإلكتروني لشركة زين.
- كما مكن التعرف إلى البيانات عبر تطبيق زين الإلكتروني.
- أو عبر إرسال رسالة نصيّة إلى الرقم 700212 تحتوي على BC.
- ومن خلال الاتصال على رقم 959 والاستعلام عن البيانات المتبقية.
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