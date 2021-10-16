نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الجوازات وظائف نساء 1443 في منصة أبشر توظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة أبشر توظيف تفتح تقديم الجوازات وظائف نساء 1443 من خلال بوابة القبول والتسجيل الرسيمة، هذا بناء على الإعلان الذي ورد من المديرية العامة للجوازات السعودية، لدعوة الخريجات السعوديات من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادل ذلك، من ينطبق عليهم شروط التقديم على الوظائف العسكرية، لبدء تسجيل بياناتهم في منصة التوظيف، وقد تم الإعلان عن أماكن التعيين لمن سترشح وتجتاز الاختبارات ويتم قبول طلبها بشكل نهائي ثم يعلن أسمائهم على البوابة في وقت قريب.

التقديم على وظائف الجوازات للكادر النسائي

أعلنت الغدارة العامة للقبول المركزي التابعة إلى وزارة الداخلية، ممثلة عن المديرية العامة للجوازات أنه ستبدأ من يوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021، في استقبال طلبات التعيين على وظائف الجوازات للكادر النسائي برتبة جندي، على أن يكون التعيين في:

المديرية العامة للجوازات

جوازات الرياض

جوازات منطقة مكة المكرمة

جوازات المنطقة الشرقية

شروط تقديم الجوازات وظائف 1443

نأتي للحديث عن شروط تقديم الجوازات وظائف نساء 1443 فهي لمن تختلف عن تلك التي تخص مثل هذه الوظائف في العديد من الإعلانات السابقة، إلى في أمور بسيطة، وبشكل عام فهي:

أن تكون المتقدمة للتوظيف سعودية الجنسية أصل ومنشأ. وهناك استثناء سيتم توضيحه.

أن تكون حسنة سلوك وسمعة وغير محكوم عليها بحكم جنائي او في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

لم يسبق لها التعيين على وظيفة من وظائف الخدمة العسكرية.

لا تكون مطرودة من معاهد الخدمة العسكرية.

يجب أن يكون للمتقدمة هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية.

أن لا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي.

المؤهل العلمي لا يقل عن شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها.

أن يتم معادلة الشهادة الصادرة من خارج المملكة.

أن تجتاز القابلة الشخصية والفحص الطبي والاختبارات.

استثنت الجوازات في التقديم على وظائفها:

السعودية من نشأت مع والديها خلال الخدمة خارج المملكة من ولدت داخل أو خارج المملكة لأب سعودي أو أم سعودية، او أب مجهول الجنسية، أو أب لا جنسية له. من ولدت داخل المملكة لأبوين مجهولين.

رابط تقديم الجوازات 1443

يمكن التسجيل في وظائف الجوازات الآن عبر منصة أبشر توظيف مع تعبئة البيانات جيدا وبدون أخطاء، وينتهس التقديم يوم الخميس القادم 21 أكتوبر بعدها سيتم غلق بوابة التقديم لفحص الطلبات وإعلان المرشحات.