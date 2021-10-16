شروط تسقيط لوحات السيارة بالسعودية وطريقة استخراج استمارة إسقاط السيارة

شروط تسقيط لوحات السيارة بالسعودية هي احد الخدمات الهامة التي يسأل عليها الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بشكل دائم ومستمر، حيث يتم تقديم هذه الخدمة من أدارة المرور السعودية التابعة لوزارة الداخلية، وتسقيط لوحات إحدى الخدمات يلجئ إليها الكثير من الأشخاص في كافة أرجاء المملكة ولكن يلزم له عدة خطوات وشروط يجب توافرها وقبل كل ذلك يجب أن يتم تسديد المخالفات التي وقعت عل السيارة قبل ذلك وأن تكون استمارة السيارة سارية المفعول والعثور على محل للسيارات يمكن أن تبيع له السيارة كل ذلك إلى جانب بعض الخطوات الأخرى التي سوف نذكرها تباعا في السطور القادمة.

شروط تسقيط لوحات السيارة بالسعودية

استكمال نموذج التسقيط ويجب أن يكون مصدقًا من مكتب تسقيط السيارات.

تقديم لوحات السيارة.

إذا كان صاحب السيارة سعودي فينبغي أحضارة صورة بطاقة الأحوال، أما المقيم الغير السعودي عليه أن يحضر صورة من تصريح الإقامة.

تقديم استمارة سترية المفعول.

طريقة تسقيط السيارة

وكما ذكرنا أن هذه الخدمة من بين الكثير من الخدمات التي تقدمها أدارة المرور في المملكة العربية السعودية مثل عمل تفويض قيادة سيارة من مقيم لمقيم أو من مواطن لمقيم، وغيرها الكثير من الخدمات التي يستخدمها شريحة كبيرة من أبناء الوطن السعودي، إما بخصوص طريقة تسقيط السيارة من أدارة المرور في كما يلي:

بيع السيارة لمحلات أسقاط أو تشليح السيارات بعد الاتفاق على السعر المناسب. كتابة ورقة مبايعة للسيارة ويكون مدون بها بيانات السيارة بها ومختومة بختم المحل وتم تسجيل مبلغ البيع بها. استلام ورقة المبايعة ولوحات السيارة من صاحب المحل. تسديد الرسوم والمدفوعات الحكومية التي تحددها إدارة المرور لتسجيل السيارة وتحويلها إلى قطع غيار. إدخال رقم الهوية لمالك السيارة. تسجيل الرقم التسلسلي الموجود بالاستمارة. تسجيل رقم هوية صاحب المحل. يتم تسليم أوراق المبايعة ولوحات السيارة والاستمارة لموظف إدارة المرور ليقوم بتسقيط السيارة من النظام. سوف تتسلم ورقة تفيد إسقاط سيارتك من النظام لتسليمها إلى صاحب المحل واستلام مبلغ البيع المتفق عليه.

طريقة استخراج استمارة إسقاط السيارة